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This Week in Indiana Football - S2E6

John Alden • TheHoosier
Producer

John, Dustin, Mitchell, and Joe talk about the rivalry game nobody asked for: Indiana @ Nebraska. Plus, Mitchell talks about some painful memories as a player and Week Five pick'ems.

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