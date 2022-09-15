News More News
{{ timeAgo('2022-09-15 11:59:40 -0500') }} football Edit

This Week in Indiana Football - S2E4

John Alden • TheHoosier
Producer

John, Dustin, Mitchell, and Joe talk about how the Hoosiers were able to avoid a massive slip-up against the Idaho Vandals. Plus, a look ahead to WKU, message board comments, and Week Three pick'ems.

Spotify Link for Audio Only --- https://open.spotify.com/episode/0XOekfAOzVpc3SShklnAT0

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}