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This Week in Indiana Football - S2E2

John Alden • TheHoosier
Producer

John, Dustin, and Mitchell preview this week's home opener vs. Illinois. Plus, Scott Frost is in big trouble after Nebraska collapses vs. Northwestern, the problem with Notre Dame football / Indiana basketball fans, and Joe Lincoln joins the show as our new producer.

Spotify Link for Audio Only --- https://open.spotify.com/episode/5siBdiNd1mu6Z2EphQDkaf

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