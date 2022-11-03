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This Week in Indiana Football - S2E10

John Alden • TheHoosier
Producer

The guys discuss why the wheels are falling off for the Hoosiers, yet again. Plus, Mitchell is on his way to a wedding, starting quarterback debate, and pick'ems.

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