PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PdXIgZmlyc3QgYWx1bW5pIHdhbGwgc2lnbmVlLCBDb2FjaCA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FsaXBhdGJlcmc/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QGFsaXBhdGJlcmc8L2E+ISDwn5mMIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9IT2hQQ1hrRHI3Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vSE9oUENY
a0RyNzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBJbmRpYW5hIFdvbWVu4oCZcyBCYXNrZXRi
YWxsIChASW5kaWFuYVdCQikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9JbmRpYW5hV0JCL3N0YXR1cy8xNTg2MTYyMjIzNTc1MzcxNzc2P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZWxjb21lIHRvIG91ciAobmV3KSBjcmliLiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vTWVMUTJYYWdTUSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL01lTFEyWGFn
U1E8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSW5kaWFuYSBXb21lbuKAmXMgQmFza2V0YmFs
bCAoQEluZGlhbmFXQkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
SW5kaWFuYVdCQi9zdGF0dXMvMTU4NjE0NTU2NTY2NTk1OTkzNj9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI4LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Pa2F5IGxpbCBicm8gSSBzZWUgeW91ISDwn5GA8J+UtOKaqu+4jyA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21hbGFjaGltb3Jlbm8yND9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbWFsYWNoaW1vcmVubzI0PC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21pY2hhZWxtb3Jlbm8zMD9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbWljaGFlbG1vcmVubzMwPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vdEhoeE5RYml2UiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3RIaHhO
UWJpdlI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVEpEIChAVHJheWNlSmFja3NvbikgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UcmF5Y2VKYWNrc29uL3N0YXR1
cy8xNTg2MTQ2MjIxMzIzNzM1MDQyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9j
dG9iZXIgMjksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.
You can watch the show on
YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.