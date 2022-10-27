PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGFua2Z1bCDinaTvuI8gUGhpbGlwcGlhbnMgNDoxMyA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vMWRwU2o1UzQxciI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzFk
cFNqNVM0MXI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgc2FtIChAc2FtZGF1Z3N0cnVwKSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3NhbWRhdWdzdHJ1cC9zdGF0
dXMvMTU4NTMwNjg1MjQyMTU1NDE4ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5P
Y3RvYmVyIDI2LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JbmRpYW5hJiMzOTtzIDIwMjMgZm9vdGJhbGwgc2NoZWR1bGUgcmVs
ZWFzZWQgdG9kYXksIGFuZCBpdCYjMzk7cyB0aW1lIGZvciBzb21lIGluc3Rh
bnQgcmVhY3Rpb25zLiA8YnI+PGJyPkkgd3JvdGUgYWJvdXQgc29tZSBvZiBt
eSB0YWtlYXdheXMgZnJvbSBJVSYjMzk7cyBmaXJzdCBnbGFuY2UgYXQgdGhl
IGZ1dHVyZS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn
L2l1ZmI/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNpdWZi
PC9hPiAoJCk8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVWJTTVpzNHdqMyI+aHR0
cHM6Ly90LmNvL1ViU01aczR3ajM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFzb24gV2ls
bGlhbXMgKEBtdnNvbndpbGxpYW1zKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL212c29ud2lsbGlhbXMvc3RhdHVzLzE1ODUzNDQ4NTAzMTYzNjE3
Mjg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAyNiwgMjAyMjwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CYWNrIGF0IFRoZSBCaWxsLjxicj48YnI+8J+GmiBUcmluZTxicj7w
n5ONIEJsb29taW5ndG9uLCBJbmQuPGJyPvCfk7ogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL2pJaGFvMk5jZ3UiPmh0dHBzOi8vdC5jby9qSWhhbzJOY2d1PC9h
Pjxicj7wn5OIIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9FVGVKblFVc1VnIj5o
dHRwczovL3QuY28vRVRlSm5RVXNVZzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvL2FNblgxZ2dVMEciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9hTW5YMWdnVTBHPC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IEluZGlhbmEgTWVuJiMzOTtzIFNvY2NlciAoQEluZGlh
bmFNU09DKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFN
U09DL3N0YXR1cy8xNTg1NjE3MzY5OTkyNTE1NTg1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjcsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.
You can watch the show on
YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.