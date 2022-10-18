Tweets of the day, video of the day, and headlines surrounding Indiana athletics.
Tweets of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+8J+HuvCfh7ggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9E
YXNhbjIwMjI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERhc2FuMjAyMjwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0VBQmFSOFg4R0kiPnBpYy50d2l0dGVy
LmNvbS9FQUJhUjhYOEdJPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEluZGlhbmEgRm9vdGJh
bGwgKEBJbmRpYW5hRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vSW5kaWFuYUZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNTgyNTQxODgwODY4NjI2
NDMyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTksIDIwMjI8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icXN0IiBkaXI9
Imx0ciI+8J+SquKAvO+4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vOHBFQmlH
OXpKNyI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzhwRUJpRzl6Sjc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
SW5kaWFuYSBPbiBCVE4gKEBJbmRpYW5hT25CVE4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vSW5kaWFuYU9uQlROL3N0YXR1cy8xNTgyNTQ5MzE0
MzAzNTU3NjMyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTksIDIw
MjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GVCB8IFdpbiBpbiBXaXNjb25zaW4uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby92bWhoQzV5bmUyIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vdm1oaEM1eW5lMjwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBJbmRpYW5hIE1lbiYjMzk7cyBTb2NjZXIgKEBJbmRp
YW5hTVNPQykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRpYW5h
TVNPQy9zdGF0dXMvMTU4MjU1MjYxMjgwMDcyMDg5Nj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDE5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.
You can watch the show on
YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.