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Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.
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