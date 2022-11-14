News More News
{{ timeAgo('2022-11-14 09:33:26 -0600') }} other sports Edit

TheHoosier daily: November 14th

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42
In my senior year at Indiana studying Sports Media and Sports Journalism. I live for the most outlandish takes on the IU boards. Fat Dan's has the best food in Bloomington.

Don't miss out on any of our exclusive football, basketball and recruiting coverage. Sign up with TheHoosier.com here.

Tweets of the day, video of the day and headlines surrounding Indiana athletics.

Tweets of the day

Seen on TheHoosier.com

Indiana women's basketball ready for top-15 showdown with Tennessee

Final Thoughts: Ohio State

Moreno Impressed by UC, Others

Indiana's lackluster defensive effort aids Ohio State's cruise to victory

Dexter Williams II injects life into Indiana's offense despite 56-14 loss

Opposing Q&A: Ryan Day reacts to win over Indiana

Coach Q&A: Tom Allen reacts to Ohio State loss

Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.

You can watch the show on YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.

----

Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum

Subscribe to our podcast on iTunes

• Follow us on Twitter: @IndianaRivals

• Like us on Facebook.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}