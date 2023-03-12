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TheHoosier Daily: March 12th

Bloomington's #1 Honda Dealer!
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Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Seen on TheHoosier.com:

They did it again, Indiana failed to keep up with Penn State from three

Indiana too 'tentative,' bows out in Big Ten semifinal to Penn State

Postgame Wrap-up: Kyler and Keegan discuss Indiana v. Penn State

Opposing Q&A: Micah Shrewsberry and players recap matchup with Indiana

Postgame Q&A: Woodson, Jackson-Davis, Kopp speak with media

Indiana Falls to Penn State 77-73 in the Semifinals of Big Ten Tournament

Your Butcher & Baker no matter where you live
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Other Headlines:

Twenty-Five Hoosiers Advance to NCAA Championships

Eight IU Divers Combine for 20 NCAA Bids

Hoosiers Improve to 4-0 on Day Two of the Lady Bison Classic

Indiana Falls Against Penn State in B1G Tournament

Tweets of the Day:

Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.

You can watch the show on YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.

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