Seen on TheHoosier.com:

Your Butcher & Baker no matter where you live

Other Headlines:

Tweets of the Day:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UcmF5Y2UgSmFja3Nvbi1EYXZpcyYjMzk7IGRvbWluYW50IG5pZ2h0 IGxlYWRzIEluZGlhbmEgdG8gdGhlIEJpZyBUZW4gc2VtaXMuIDI0IHBvaW50 cywgOSByZWJvdW5kcywgNyBhc3Npc3RzIGZvciB0aGUgcG90ZW50aWFsIGZp cnN0IHJvdW5kIHBpY2sgd2hvIGltcGFjdHMgdGhlIGdhbWUgaW4gZXZlcnkg ZmFjZXQsIGVzcGVjaWFsbHkgYXMgYSBwbGF5bWFraW5nIGh1Yi4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3NUbTVCbWpxM0QiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9z VG01Qm1qcTNEPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEpvbmF0aGFuIEdpdm9ueSAoQERy YWZ0RXhwcmVzcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EcmFm dEV4cHJlc3Mvc3RhdHVzLzE2MzQ0MjEzODgwMjYwNDAzMjE/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMTEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ib29zaWVycyB0cmF2ZWwuIOKaqu+4j/CflLTwn4yOIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby9remtqZGN0a2RoIj5waWMudHdpdHRlci5jb20va3pr amRjdGtkaDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBJbmRpYW5hIEhvb3NpZXJzIChASVVI b29zaWVycykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JVUhvb3Np ZXJzL3N0YXR1cy8xNjM0Mzk0MjAzNzE4NDA2MTQ0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPk1hcmNoIDExLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvaXVi Yj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2l1YmI8L2E+ IGZyZXNobWFuIEpIUyB0b29rIGFuZCBtYWRlIHRoZSB2ZXRlcmFuIHNob3Qu IPCfmYw8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQjFH TUJCVD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0IxR01C QlQ8L2E+IHggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRpYW5h TUJCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBJbmRpYW5hTUJCPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTjNzcUVTMzdFdiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L04zc3FFUzM3RXY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQmlnIFRlbiBOZXR3b3JrIChA QmlnVGVuTmV0d29yaykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9C aWdUZW5OZXR3b3JrL3N0YXR1cy8xNjM0NDA3NzEwNzYxNTY2MjA5P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDExLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Hb2luZyDwnZmQ8J2ZiyEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzVz ZnJxNHV3UVciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS81c2ZycTR1d1FXPC9hPjwvcD4m bWRhc2g7IEJpZyBUZW4gTWVuJiMzOTtzIEJhc2tldGJhbGwgKEBCMUdNQkJh bGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQjFHTUJCYWxsL3N0 YXR1cy8xNjM0NDEyNzQwNjYyOTY4MzIwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci Pk1hcmNoIDExLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn5ejIFNMQVAgVEhBVCBUSElORyBPTiBUSEVSRSE8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQjFHTUJCVD9zcmM9aGFzaCZh bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0IxR01CQlQ8L2E+IDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdC5jby9UT0tYR3dlQVViIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vVE9L WEd3ZUFVYjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBJbmRpYW5hIEJhc2tldGJhbGwgKEBJ bmRpYW5hTUJCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0luZGlh bmFNQkIvc3RhdHVzLzE2MzQ0MTU5MjkyNTY3MDYwNDg/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMTEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4kMTksMDAwIPCfkrA8YnI+PGJyPkluZGlhbmEgc3R1ZGVudCBhbmQg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0lVQkI/c3Jj PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNJVUJCPC9hPiBmYW4g UnlhbiBGYXJhZ28gaGl0cyB0aGUgaGFsZiBjb3VydCBzaG90IGF0IHRoZSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQjFHTUJCVD9z cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0IxR01CQlQ8L2E+ LiDwn5mMPGJyPjxicj7wn5ONIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vU3RhdGVGYXJtP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTdGF0ZUZhcm08 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9ZM2tjaE9pVXh5Ij5waWMudHdp dHRlci5jb20vWTNrY2hPaVV4eTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCaWcgVGVuIE5l dHdvcmsgKEBCaWdUZW5OZXR3b3JrKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0JpZ1Rlbk5ldHdvcmsvc3RhdHVzLzE2MzQzNjA4NTgwODcyMzk2 ODE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMTEsIDIwMjM8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==