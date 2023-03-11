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TheHoosier Daily: March 11th

Bloomington's #1 Honda Dealer!
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Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Seen on TheHoosier.com:

Freshman duo powers Indiana past Maryland, into Big Ten semis

Postgame Wrap-up: Kyler and Keegan discuss Indiana over Maryland

Second half surges Indiana to the semi-finals

Trayce Jackson-Davis Continues Indiana's Push Toward History

Opposing Q&A: Kevin Willard, players react to loss against Indiana

Postgame Q&A: Woodson, Jackson-Davis, Hood-Schifino, Reneau talk to media

Quick Hitters: Takeaways from IU's win over Maryland

Indiana Beats Maryland 70-60, Advance to Semifinals to Face Penn State

Your Butcher & Baker no matter where you live
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Other Headlines:

Hoosiers Top Terps, 70-60

Indiana Tied for Ninth in Arizona

Indiana Men’s Tennis Sweeps Illinois State, 4-0

Men’s DMR Takes 5th, Fernandez-Sola 9th at NCAA Indoor Championships

Tweets of the Day:

Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.

You can watch the show on YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.

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