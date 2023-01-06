PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GdWxsIGNsaXA6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9JNWZMYUlt
aDByIj5odHRwczovL3QuY28vSTVmTGFJbWgwcjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvL2s5R0VsVU9VZXoiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9rOUdFbFVP
VWV6PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEtlZWdhbiBOaWNrb3NvbiAoQEtuaWNrb3Nv
bjQyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0tuaWNrb3NvbjQy
L3N0YXR1cy8xNjExMjI2MDA2OTI0NDUxODQyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkphbnVhcnkgNiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIGhhdmUgZ2xhc3NlcyBmb3IgYSByZWFzb24uIFRoZXJlIGlzIGNs
ZWFybHkgYSB0ZWNobmljYWwgY2FsbGVkIGhlcmUsIG5vIGZvbGxvdyB0aHJv
dWdoLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vS08xVVdOSDB1diI+aHR0cHM6
Ly90LmNvL0tPMVVXTkgwdXY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFzb24gV2lsbGlh
bXMgKEBtdnNvbndpbGxpYW1zKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL212c29ud2lsbGlhbXMvc3RhdHVzLzE2MTEyMTkwNDk4ODY3NTI3Njg/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSA2LCAyMDIzPC9hPjwvYmxv
Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u
dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny
aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn5OKIFVwZGF0ZTxicj48YnI+SmFja3Nvbi1EYXZpczogMzAgcHRz
LCA5IHJlYnMsIDMgYmxrczxicj5Ib29kLVNjaGlmaW5vOiAyMSBwdHMsIDMg
cmVicywgOSBhc3N0czxicj5HZXJvbmltbzogOSBwdHMsIDUgcmVicywgMiBi
bGtzPGJyPlRob21wc29uOiA5IHB0cywgMyByZWJzLCAxIGFzc3Q8YnI+QmF0
ZXM6IDggcHRzLCAxIHJlYiwgNCBhc3N0czwvcD4mbWRhc2g7IEluZGlhbmEg
QmFza2V0YmFsbCAoQEluZGlhbmFNQkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vSW5kaWFuYU1CQi9zdGF0dXMvMTYxMTIxODM1MTEyNDA5MDg4
MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDYsIDIwMjM8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KYWxlbiBIb29kLVNjaGlmaW5vIGlzIG9uIGZpcmUgdG9uaWdodC4g
8J+UpTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vamFsZW5ocz9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AamFsZW5oczwvYT4geCA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFNQkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QEluZGlhbmFNQkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9nSmRG
Um5RTHUwIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZ0pkRlJuUUx1MDwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBJbmRpYW5hIE9uIEJUTiAoQEluZGlhbmFPbkJUTikgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRpYW5hT25CVE4vc3RhdHVzLzE2MTEy
MTI2NTczOTg1MzgyNDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSA2
LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UcmF5Y2UgbG9va3MgbGlrZSBoZeKAmXMgaW4gYSBsb3Qgb2YgcGFp
bi4gU29tZXRoaW5nIHRvIG1vbml0b3IuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9pdWJiP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij4jaXViYjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3JN
Mm5LUmZCT2siPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9yTTJuS1JmQk9rPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IEtlZWdhbiBOaWNrb3NvbiAoQEtuaWNrb3NvbjQyKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0tuaWNrb3NvbjQyL3N0YXR1cy8xNjEx
MTk3NjI3OTIzODM2OTMxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkg
NiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.
You can watch the show on
YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.