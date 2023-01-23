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TheHoosier Daily: January 23rd

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Seen on TheHoosier.com:

Indiana Uses Energy, Chippy Play to Dig at Big Ten Deficit

Strong supporting cast of guards help edge surging Hoosiers past Spartans

Second-half shooting sails Indiana over Michigan State

Trayce Jackson-Davis continues historic and dominant stretch of basketball

Postgame Wrap-up: Kyler and Keegan discuss Michigan State

Opposing View: Tom Izzo discusses IU's 82-69 win over Michigan State

Player Q&A: Jackson-Davis, Bates, Galloway talk Michigan State

Coach Q&A: Mike Woodson recaps 82-69 win over Michigan State

Indiana beats Michigan State 82-69 in physical contest, now 4-4 in Big Ten

Coach Q&A: OL Coach Bob Bostad introductory press conference

Other Headlines:

Hoosiers Win Battle Against Bearcats, 4-3

No. 14 Indiana Defeats CSU Fullerton To Wrap Up UCSB Winter Invite

Indiana Downs Michigan State 82-69 for Third-Straight Victory

Spring Sessions: Bob Bostad - 1/22/23

Tweets of the Day:

Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.

You can watch the show on YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.


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