Seen on TheHoosier.com:

Join Endeavor Hospitality's WOW Club today! A Proud supporter of IU Athletics.

Other Headlines:

Tweets of the Day:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9rZW56aWVob2xt ZXNfP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBrZW56aWVob2xtZXNfPC9hPiBo YXMgYmVlbiBhZGRlZCB0byB0aGUgV2FkZSBUcm9waHkgd2F0Y2hsaXN0IOKA vO+4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMWtlRnh1OUNlOCI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tLzFrZUZ4dTlDZTg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSW5kaWFuYSBX b21lbuKAmXMgQmFza2V0YmFsbCAoQEluZGlhbmFXQkIpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSW5kaWFuYVdCQi9zdGF0dXMvMTYyMzM1NzQ0 MDE3MDM4MTMxMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSA4LCAy MDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JdCYjMzk7cyBOby4gNSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0lvd2FXQkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QElvd2FXQkI8L2E+ IGF0IE5vLiAyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSW5kaWFu YVdCQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASW5kaWFuYVdCQjwvYT4gdG9t b3Jyb3cgbmlnaHQgb24gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9C aWdUZW5OZXR3b3JrP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCaWdUZW5OZXR3 b3JrPC9hPi48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2tlbnppZWhv bG1lc18/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGtlbnppZWhvbG1lc188L2E+ IGpvaW5zIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQlRORGF2ZVJl dnNpbmU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJUTkRhdmVSZXZzaW5lPC9h PiB0byBkaXNjdXNzIHRoZSBtYXRjaHVwIGFuZCBob3cgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL2l1d2JiP3NyYz1oYXNoJmFtcDty ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jaXV3YmI8L2E+IGhhcyBlbGV2YXRlZCB0 byB0aGlzIGxldmVsLjxicj48YnI+RnVsbCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQjFHdG9kYXk/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNCMUd0b2RheTwvYT4gaW50ZXJ2aWV3OiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZzZtZEROQ0F4OCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL2c2 bWRETkNBeDg8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9lV1FkcnFYWXlY Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vZVdRZHJxWFl5WDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBC aWcgVGVuIE5ldHdvcmsgKEBCaWdUZW5OZXR3b3JrKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JpZ1Rlbk5ldHdvcmsvc3RhdHVzLzE2MjM0MTI2 MTIwODI5MzM3NjM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgOCwg MjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JZiB5b3Ugd2FudCB0byB3aW4gYSBjaGFtcGlvbnNoaXAsIHlvdSBn b3R0YSBhY3QgbGlrZSBjaGFtcGlvbnMuIDxicj48YnI+VGh1cnNkYXkuIDY6 MzAuIExldCYjMzk7cyBnby4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0Q3N2RT WjFKNnYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ENzdkU1oxSjZ2PC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IEluZGlhbmEgV29tZW7igJlzIEJhc2tldGJhbGwgKEBJbmRpYW5hV0JC KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFXQkIvc3Rh dHVzLzE2MjM0OTg2MTI4ODQ4MzYzNTk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ RmVicnVhcnkgOSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5ObyBxdWl0IGluIG91ciB0ZWFtLiDwn5ikIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby8yT3d2bGRrMUd4Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vMk93dmxkazFH eDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBJbmRpYW5hIEJhc2tldGJhbGwgKEBJbmRpYW5h TUJCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFNQkIv c3RhdHVzLzE2MjM0MTU0NDQ2MzA1NjQ4Njc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+RmVicnVhcnkgOCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK