News More News
{{ timeAgo('2023-02-08 06:57:43 -0600') }} other sports Edit

TheHoosier Daily: February 8th

Bloomington's #1 Honda Dealer!
Bloomington's #1 Honda Dealer!
Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

Don't miss out on any of our exclusive football, basketball and recruiting coverage. Sign up with TheHoosier.com here.

Tweets of the day, video of the day and headlines surrounding Indiana athletics.

Seen on TheHoosier.com:

Rutgers Dared Miller Kopp to Beat Them, So He Did

Indiana holds on mentally to take down Rutgers

Trayce Jackson-Davis keeps stacking banner nights: 'It's just dominance.'

Player Q&A: Jackson-Davis, Kopp Address the Media

Coach Q&A: Mike Woodson Discusses Win Over Rutgers

Opposing Q&A: Steve Pikiell Discusses Indiana's Victory Over Rutgers

Indiana Beats Rutgers 66-60, Now Tied for Second in the Big Ten Conference

Freshman Tracker: Consistency is key as conference play heats up

Join Endeavor Hospitality's WOW Club today! A Proud supporter of IU Athletics.
Join Endeavor Hospitality's WOW Club today! A Proud supporter of IU Athletics.

Other Headlines:

Hoosiers Topple Scarlet Knights for Third Straight Win

Mackenzie Holmes Named To 2023 Jersey Mike’s Naismith Women’s Midseason Team

Video: Jeff Mercer preseason media session



Tweets of the Day:

Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.

You can watch the show on YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.


----

Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum

Subscribe to our podcast on iTunes

• Follow us on Twitter: @IndianaRivals

• Like us on Facebook.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}