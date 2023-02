Seen on TheHoosier.com:

Join Endeavor Hospitality's WOW Club today! A Proud supporter of IU Athletics.

Other Headlines:

Tweets of the Day:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5USkQgaGFzIDJLIGNhcmVlciBwb2ludHMuIPCfkqU8YnI+PGJyPkhl IGhpdCB0aGUgbWlsZXN0b25lIG9uIHRoaXMgcHV0YmFjayBqYW0uIOKkte+4 jzxicj48YnI+QFRyeWFjZUphY2tzb24geCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFNQkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QElu ZGlhbmFNQkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9pUjlaQlozS3Qz Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vaVI5WkJaM0t0MzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBC aWcgVGVuIE5ldHdvcmsgKEBCaWdUZW5OZXR3b3JrKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JpZ1Rlbk5ldHdvcmsvc3RhdHVzLzE2MjMxMjMw MzM4MjQzMjk3Mjk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgOCwg MjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5VcCBuZXh0OiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01p a2VXb29kc29uTkJBP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNaWtlV29vZHNv bk5CQTwvYT4uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9HUUVrMTBlTXgzIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vR1FFazEwZU14MzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBJbmRp YW5hIEJhc2tldGJhbGwgKEBJbmRpYW5hTUJCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFNQkIvc3RhdHVzLzE2MjMxMTg1NTA4OTMx OTkzNjI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgOCwgMjAyMzwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5PSCBNWSBHT09ETkVTUyEhISEhIPCfpKkg8J+UpSBUSEFUIEJVQ0tF VCEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qYWxlbmhzP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBqYWxlbmhzPC9hPiBYIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vSW5kaWFuYU1CQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5ASW5kaWFuYU1CQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzczaU8w WG5vVUIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS83M2lPMFhub1VCPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IEZPWCBDb2xsZWdlIEhvb3BzIChAQ0JCb25GT1gpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ0JCb25GT1gvc3RhdHVzLzE2MjMxMDQzMzIx MTg4NTE1ODQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgNywgMjAy MzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JbmRpYW5hJiMzOTtzIG93bi4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL2l1d2JiP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij4jaXV3YmI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vaGFzaHRhZy9pdWJiP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij4jaXViYjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL29zVkth aU9ZY2kiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9vc1ZLYWlPWWNpPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IGl1YXVkaXRvcml1bSAoQElVQXVkaXRvcml1bSkgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JVUF1ZGl0b3JpdW0vc3RhdHVzLzE2MjI5ODAw MjIwNzQ5OTg3ODQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgNywg MjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK