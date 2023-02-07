Seen on TheHoosier.com:
Join Endeavor Hospitality's WOW Club today! A Proud supporter of IU Athletics.
Other Headlines:
Tweets of the Day:
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn5ejIFdlJiMzOTt2ZSBnb3QgdGhlIGJlc3QgZmFucyBpbiBjb2xs
ZWdlIGJhc2tldGJhbGwhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby91Z3NEVHpu
SnFCIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vdWdzRFR6bkpxQjwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBJbmRpYW5hIEJhc2tldGJhbGwgKEBJbmRpYW5hTUJCKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFNQkIvc3RhdHVzLzE2MjI3NTYw
Mzg0NjEwNzk1NTQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgNywg
MjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CdWlsdCBmb3IgdGhlc2UgbW9tZW50cy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL1Y2TFJjMU55a2YiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9WNkxSYzFOeWtm
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEluZGlhbmEgV29tZW7igJlzIEJhc2tldGJhbGwg
KEBJbmRpYW5hV0JCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0lu
ZGlhbmFXQkIvc3RhdHVzLzE2MjI3MjQ0MzQyMzc4MTY4NDQ/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgNiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BIG5ldyByZWNvcmQgZm9yIG91ciBoaWdoZXN0IHJhbmtpbmcgaW4g
YW55IHBvbGwuPGJyPjxicj5UaGUgTm8uIDLvuI/ig6MgSW5kaWFuYSBIb29z
aWVycyEg8J+Rj+Kaqu+4j/CflLQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1RL
SVVmQUhNR04iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9US0lVZkFITUdOPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IEluZGlhbmEgV29tZW7igJlzIEJhc2tldGJhbGwgKEBJbmRpYW5h
V0JCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFXQkIv
c3RhdHVzLzE2MjI2NTY0MTA2MjU0NDU4OTA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+RmVicnVhcnkgNiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Vbm9mZmljaWFsIHN0YXRzIGZvciBKYWthaSBOZXd0b24gKDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vamFrYWlfbmV3dG9uP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBqYWthaV9uZXd0b248L2E+KSB0b25pZ2h0IC0tIHN0
aWxsIG9uIGEgbWludXRlIGNvdW50IGluIGhpcyAybmQgZ2FtZSBiYWNrOiAx
NyBwdHMgb24gNy1vZi0xMCBmcm9tIHRoZSBmaWVsZCwgZm91ciByZWJvdW5k
cywgdHdvIGJsb2NrcyBhbmQgdHdvIHN0ZWFscy4gPGJyPjxicj5SZWFsbHkg
aW1wcmVzc2l2ZSBzaG93aW5nIGFuZCBoZSYjMzk7cyBzdGlsbCB3b3JraW5n
IGhpcyB3YXkgYmFjaywgcGh5c2ljYWxseSBhbmQgbWVudGFsbHkuIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9pdWJiP3NyYz1oYXNo
JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jaXViYjwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvLzV5QVFpa3NMbzQiPmh0dHBzOi8vdC5jby81eUFRaWtz
TG80PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFsZWMgTGFzbGV5IChAYWxsYXNsZXkpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWxsYXNsZXkvc3RhdHVzLzE2
MjI3NzI0MjIyNDcxNjE4NTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVh
cnkgNywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JbmRpYW5hIHNpZ25lZSBKYWthaSBOZXd0b24sIGluIG9ubHkgaGlz
IHNlY29uZCBnYW1lIGJhY2sgZnJvbSBhIG1lbmlzY3VzIGluanVyeSwgaGFz
biYjMzk7dCBsb3N0IGhpcyBob3BzIPCfkLA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2pha2FpX25ld3Rvbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
amFrYWlfbmV3dG9uPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L05ld3RvblJhbXNIb29wcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATmV3dG9u
UmFtc0hvb3BzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Bh
dWxCaWFuY2FyZGk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhdWxCaWFuY2Fy
ZGk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby93Ymg5WTZSakUxIj5waWMu
dHdpdHRlci5jb20vd2JoOVk2UmpFMTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBTcG9ydHND
ZW50ZXIgTkVYVCAoQFNDTmV4dCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9TQ05leHQvc3RhdHVzLzE2MjI3NjE4MjE5ODcwNDEyODI/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgNywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.
You can watch the show on
YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.