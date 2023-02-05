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TheHoosier Daily: February 5th

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Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Seen on TheHoosier.com:

Indiana Handles Business in Calm, Collected Fashion to Down No. 1 Purdue

This Type of Game is why Jalen Hood-Schifino Chose Indiana

Trayce Jackson-Davis Continues to Cement his Legacy

Coach Q&A: Mike Woodson Recaps Win Over Purdue

Player Q&A: Jackson-Davis and Hood-Schifino Speak With the Media

No. 21 Indiana Takes Down No. 1 Purdue 79-74, Now 7-5 in Big Ten

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Other Headlines:

Hoosiers Kick Off Spring Slate in Boca Raton

No. 21/22 Indiana Downs No. 1/1 Purdue 79-74

Hoosiers Finish Third at Big Ten Match Play Championship

No. 13 Hoosiers Drop Two To Top 10 Opponents At Triton Invite

Tweets of the Day:

Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.

You can watch the show on YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.


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