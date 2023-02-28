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TheHoosier Daily: February 28th

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Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Seen on TheHoosier.com:

Xavier Johnson out vs Iowa but could return vs Michigan, per Mike Woodson

Inside Indiana Basketball with Mike Woodson (2/27)

Jalen Hood-Schifino Named Big Ten Player and Freshman of the Week

Indiana Basketball: Hoosiers Move up in Top 25, Sit at No. 15

Video Scouting: 2025 Fishers guard Jalen Haralson 2022-23 Season Highlights

Anthony Tucker Officially Announced as Co-Offensive Coordinator & WR Coach

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Other Headlines:

Big Ten Conference Unveils Pre-Seed List for Big Ten Championships

Tucker Named Co-Offensive Coordinator

Hood-Schifino Named Player, Freshman of the Week

Indiana Basketball Game Notes – Game 30 vs. Iowa

Baseball Gameday: host Butler

Tweets of the Day:

Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.

You can watch the show on YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.


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