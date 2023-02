Seen on TheHoosier.com:

Join Endeavor Hospitality's WOW Club today! A Proud supporter of IU Athletics.

Other Headlines:

Tweets of the Day:

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ob3J0aHdlc3Rlcm4gZ3VhcmQgQm9vIEJ1aWUgb24gY2xhaW1zIGhl IHB1c2hlZCBvZmYgb24gdGhlIGZpbmFsIHBsYXkuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9pdWJiP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jaXViYjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL3M5MzBRZTBLYmgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9zOTMwUWUwS2JoPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IEtlZWdhbiBOaWNrb3NvbiAoQEtuaWNrb3NvbjQyKSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0tuaWNrb3NvbjQyL3N0YXR1 cy8xNjI2MDg0NDA1Njg4MDMzMjgwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZl YnJ1YXJ5IDE2LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGF0IGlzIGEgZm91bCBieSBldmVyeSBkZWZpbml0aW9uIG9mIHRo ZSBydWxlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9J VUJCP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jSVVCQjwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzdXMXFVVW5sM1UiPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS83VzFxVVVubDNVPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJhcnN0b29sIElV IChASVVCYXJzdG9vbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9J VUJhcnN0b29sL3N0YXR1cy8xNjI2MDcwMDU5NjI5MTI5NzMwP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDE2LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Gb3JtZXIgMy15ZWFyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vaGFzaHRhZy9pdWJiP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij4jaXViYjwvYT4gcGxheWVyIEp1c3RpbiBTbWl0aCB3YXMgaW4gYXR0 ZW5kYW5jZSB0b25pZ2h0LiBIZSBqdXN0IGxlZnQgYWZ0ZXIgY2hhdHRpbmcg d2l0aCBzb21lIG1lbWJlcnMgb2YgdGhlIElVIHRlYW0gb24gdGhlIGZsb29y IGxvbmcgYWZ0ZXIgdGhlIGZpbmFsIGJ1enplci4gU21pdGggZ3JldyB1cCBp biBMaW5jb2xuc2hpcmUsIElsbGlub2lzIC0tIDI1IG1pbnV0ZXMgYXdheSBm cm9tIEV2YW5zdG9uLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcnE2dWlrZVhV byI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3JxNnVpa2VYVW88L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg TWFzb24gV2lsbGlhbXMgKEBtdnNvbndpbGxpYW1zKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL212c29ud2lsbGlhbXMvc3RhdHVzLzE2MjYwODAz MTYxNDUxMzk3MTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMTYs IDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn L0JpbGxzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQmls bHM8L2E+IGFyZSBoaXJpbmcgdmV0ZXJhbiBXUiBjb2FjaCBBZGFtIEhlbnJ5 LCBwZXIgc291cmNlLiBIZW5yeSwgd2hvIGhhcyBjb2FjaGVkIGF0IExTVSBh bmQgd2l0aCBmaXZlIE5GTCB0ZWFtcywgbW9zdCByZWNlbnRseSB3YXMgSW5k aWFuYeKAmXMgY28tT0MvV1IgY29hY2guPC9wPiZtZGFzaDsgVG9tIFBlbGlz c2VybyAoQFRvbVBlbGlzc2VybykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9Ub21QZWxpc3Nlcm8vc3RhdHVzLzE2MjU5NTM1OTI1MTQ0MjQ4MzI/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMTUsIDIwMjM8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==