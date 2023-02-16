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TheHoosier Daily: February 16th

Bloomington's #1 Honda Dealer!
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Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Tweets of the day, video of the day and headlines surrounding Indiana athletics.

Seen on TheHoosier.com:

Northwestern wins the backcourt battle against Indiana. Again.

Opposing Q&A: Northwestern discusses matchup with Indiana

Postgame Wrap-up: Mason and Keegan discuss Northwestern

Coach Q&A: Mike Woodson discusses Northwestern loss

Player Q&A: Jackson-Davis, Thompson discuss Northwestern

Despite a Major Comeback, Indiana Falls to Northwestern 64-62

Report: WR coach Adam Henry leaving Indiana for NFL after one season

Join Endeavor Hospitality's WOW Club today! A Proud supporter of IU Athletics.
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Other Headlines:

Indiana Falls at Northwestern, 64-62

Hoosiers Break Records, Take Opening Night Lead

Indiana Softball Ready for ESPN TaxAct Clearwater Invite

Tweets of the Day:

Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.

You can watch the show on YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.


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