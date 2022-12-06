PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21ja2VubmV5dHJl
eTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QG1ja2VubmV5dHJleTE8L2E+IGlz
IGEgY2VydGlmaWVkIHN0ZXBwZXIg8J+mjfCflKXwn5OI8J+UpSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vcVF6NmtSVDI3aCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3FR
ejZrUlQyN2g8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVMqc4bSHIHPhtJjhtI/KgOG0m3Mg
4bSEyoDhtIfhtKEgKEBUU0NTcG9ydHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vVFNDU3BvcnRzL3N0YXR1cy8xNjAwMTE1MDI3NDkwMzk0MTE1
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDYsIDIwMjI8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaWtlIFdvb2Rzb24gc2F5cyBKYWxlbiBIb29kLVNjaGlmaW5vIGlz
IHN0aWxsIGRheS10by1kYXkgYW5kIExvZ2FuIER1bmNvbWIgaXMgc3RpbGwg
b3V0IGR1ZSB0byBiZWluZyB1bmRlciB0aGUgd2VhdGhlciwgYnV0IGV2ZXJ5
b25lIGVsc2Ugd2FzIGJhY2sgYXQgcHJhY3RpY2UgdG9kYXkuIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9pdWJiP3NyYz1oYXNoJmFt
cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jaXViYjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBN
YXNvbiBXaWxsaWFtcyAoQG12c29ud2lsbGlhbXMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vbXZzb253aWxsaWFtcy9zdGF0dXMvMTU5OTkyNTcw
MTI2NzkzNTIzMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciA2LCAy
MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Qc2FsbSAyMzo08J+Zj/Cfj748YnI+U3VyZ2VyeSB0b21vcnJvdyEg
QmFjayByZWFsIHNvb24gSG9vc2llciBOYXRpb27wn5iJIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9QOGwwODZkRmZaIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUDhsMDg2
ZEZmWjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEZXh0ZXIgV2lsbGlhbXMgSUkgKEBkZXg1
d2lsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9kZXg1d2lsbC9z
dGF0dXMvMTU5OTkxMDcyMzEzMTM2MzMyOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5EZWNlbWJlciA1LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JbnNpZGUgSVUgQmFza2V0YmFsbCB3aXRoIE1pa2UgV29vZHNvbiBh
Ym91dCB0byBnZXQgc3RhcnRlZC4gPGJyPjxicj5BIGxvdCB0byB0YWxrIGFi
b3V0IGZyb20gbGFzdCB3ZWVrIHBsdXMgdGhlIGJpZyB3ZWVrIG9mIGdhbWVz
IGNvbWluZyB1cCBpbmNsdWRpbmcgSW5kaWFuYSYjMzk7cyB0cmlwIHRvIFZl
Z2FzIHRvIGZhY2UgQXJpem9uYSBvbiBTYXR1cmRheS4gPGJyPjxicj5Gb2xs
b3cgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9tdnNvbndpbGxpYW1z
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBtdnNvbndpbGxpYW1zPC9hPiBhbmQg
SSBmb3IgdXBkYXRlcy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o
YXNodGFnL2l1YmI/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PiNpdWJiPC9hPiA8YnI+PGJyPlRocmVhZDogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvL0wzd3ZQc05mNXkiPmh0dHBzOi8vdC5jby9MM3d2UHNOZjV5PC9hPiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vbkhDSzVWaWM5TCI+cGljLnR3aXR0ZXIu
Y29tL25IQ0s1VmljOUw8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgS3lsZXIgU3RhbGV5IChA
a3lsZXJzdGFsZXkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20va3ls
ZXJzdGFsZXkvc3RhdHVzLzE1OTk5MTUzMzU5ODA3NTI4OTY/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgNSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.
You can watch the show on
YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.