PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Tb3VyY2VzIGNvbmZpcm0gdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
LzNVRnFMQUd2NlQiPmh0dHBzOi8vdC5jby8zVUZxTEFHdjZUPC9hPiB0aGF0
IEJvYiBCb3N0YWQgd2lsbCBqb2luIFRvbSBBbGxlbuKAmXMgc3RhZmYgYXMg
b2ZmZW5zaXZlIGxpbmUgY29hY2guIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vTUJfV2VhdmVyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNQl9XZWF2
ZXI8L2E+IG9uIGl0IGZpcnN0LjwvcD4mbWRhc2g7IEtlZWdhbiBOaWNrb3Nv
biAoQEtuaWNrb3NvbjQyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L0tuaWNrb3NvbjQyL3N0YXR1cy8xNTk4NzU0MTIxNzMyOTgwNzUzP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDIsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idGwiIGRpcj0i
bHRyIj5FbGl0ZSA4IE1hdGNoZGF5PGJyPjxicj7wn4aaICMxMiBVTkMgR3Jl
ZW5zYm9ybzxicj7wn5ONIEdyZWVuc2Jvcm8sIE4uQy48YnI+8J+TuiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vekNIeVE4OUlvWiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3pD
SHlRODlJb1o8L2E+PGJyPvCfk4ggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzkw
YU1RSm1FckIiPmh0dHBzOi8vdC5jby85MGFNUUptRXJCPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vQlh6TzJkSGdsTiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0JY
ek8yZEhnbE48L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSW5kaWFuYSBNZW4mIzM5O3MgU29j
Y2VyIChASW5kaWFuYU1TT0MpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vSW5kaWFuYU1TT0Mvc3RhdHVzLzE1OTkwMjU2NzA1MjAxMjc0ODk/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ub25zIG9mIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz
aHRhZy9pdWJiP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j
aXViYjwvYT4gdGFyZ2V0cyBwbGF5aW5nIGxhdGVyIHRvZGF5IGluY2x1ZGlu
ZyAyMDIzIEluZGlhbmEgc2lnbmVlIEdhYmUgQ3VwcHMgYWxvbmcgd2l0aCBG
bG9yeSBCaWR1bmdhLCBUcmVudCBTaXNsZXksIGFuZCBKb25hdGhhbiBQb3dl
bGwuIDxicj48YnI+R28gdG8gdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9l
d2FpcE9YTmJEIj5odHRwczovL3QuY28vZXdhaXBPWE5iRDwvYT4gdG8gZm9s
bG93IGFsb25nIGZvciBsaXZlIHVwZGF0ZXMhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vSW5kaWFuYVJpdmFscz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5ASW5kaWFuYVJpdmFsczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9oYXNodGFnL1Nua3JzNFNhbnRhP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jU25rcnM0U2FudGE8L2E+PGJyPjxicj5UaHJlYWQ6
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9RWEZCQUJTUFhUIj5odHRwczovL3Qu
Y28vUVhGQkFCU1BYVDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1FqWHl2
aExHemkiPmh0dHBzOi8vdC5jby9Ralh5dmhMR3ppPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IEt5bGVyIFN0YWxleSAoQGt5bGVyc3RhbGV5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2t5bGVyc3RhbGV5L3N0YXR1cy8xNTk5MDU1NDUzMTgy
NjYwNjA5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDMsIDIwMjI8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+4o+wOiA0OjAwcDxicj7wn5O6OiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0JpZ1Rlbk5ldHdvcms/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QEJpZ1Rlbk5ldHdvcms8L2E+IDxicj7wn5O7OiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vUm14bnJYZXJRTyI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1JteG5yWGVyUU88L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9xVXZhRVBWcGVjIj5waWMudHdpdHRl
ci5jb20vcVV2YUVQVnBlYzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBJbmRpYW5hIEJhc2tl
dGJhbGwgKEBJbmRpYW5hTUJCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0luZGlhbmFNQkIvc3RhdHVzLzE1OTkwNDUzMjgzMzc5MTU5MDU/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+4p2k77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz
aHRhZy9TdHVkZW50QXNzaXN0YW50VT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+I1N0dWRlbnRBc3Npc3RhbnRVPC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vb29jbk1qVnhuSiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL29vY25N
alZ4bko8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRHJldyBEYW5pZWxzIChARHJld0REXykg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EcmV3RERfL3N0YXR1cy8x
NTk4NzM0NzQyMTQ0MjQxNjY1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2Vt
YmVyIDIsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.
You can watch the show on
YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.