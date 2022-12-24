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TheHoosier Daily: December 24th

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Seen on TheHoosier:

Friday Recruiting Notebook

Indiana Stumbles Past Kennesaw State, 69-55

Postgame Wrap-up: Kyler and Keegan Discuss Kennesaw State

Player Q&A: Tamar Bates discusses win over Kennesaw State

Coach Q&A: Mike Woodson discusses win over Kennesaw State

Tamar Bates' emergence as a scorer adding to new dynamic backcourt duo

Small ball guides Indiana to win, could lead to future adjustments

Tweets of the day:

Other Headlines:

Indiana Beats Kennesaw State 69-55 in Non-Conference Finale

For High-Flying Gunn, Best is Still Ahead

Gallery: Indiana Swimming Trains at International Swimming Hall of Fame

Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.

You can watch the show on YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.


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