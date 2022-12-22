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Other Headlines:
Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.
You can watch the show on
YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.
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