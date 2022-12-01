Tweets of the day, video of the day and headlines surrounding Indiana athletics.
Tweets of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Bbm5ubm5kIHRvbmlnaHQmIzM5O3Mgc2Vjb25kIE1pbGxlciBLb3Bw
IG1lZGlhIHdvcmQuPGJyPjxicj4mcXVvdDtKZWxseWZpc2guJnF1b3Q7IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9pdWJiP3NyYz1o
YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jaXViYjwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2lwS2ZxU0RzSVUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9p
cEtmcVNEc0lVPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEwuQy4gTm9ydG9uIChAQnlMQ05v
cnRvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CeUxDTm9ydG9u
L3N0YXR1cy8xNTk4MTgwODg3MjYyMjczNTM2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkRlY2VtYmVyIDEsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JdCYjMzk7cyBhbGwgbG92ZSDigJMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9Nb2Rlcm5GaXNoaW5nVFY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QE1vZGVybkZpc2hpbmdUVjwvYT4sIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vQ3dhdDIwNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ3dhdDIw
NTwvYT4sIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSkJsYWNrbW9u
Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASkJsYWNrbW9uMjwvYT4gKyA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvZHlaZWxsZXI/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QENvZHlaZWxsZXI8L2E+LiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vRmJXNHhNUUNMNCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0ZiVzR4TVFDTDQ8
L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSW5kaWFuYSBCYXNrZXRiYWxsIChASW5kaWFuYU1C
QikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRpYW5hTUJCL3N0
YXR1cy8xNTk4MTkzNzk2NDA3MTczMTIwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkRlY2VtYmVyIDEsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Xb2tldXBsaWtldGhpcyogNy0wIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by8xQ2JmTFlEeksyIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vMUNiZkxZRHpLMjwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBUSkQgKEBUcmF5Y2VKYWNrc29uKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RyYXljZUphY2tzb24vc3RhdHVzLzE1OTgxODY0
NjIxMzg0OTkwNzI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMSwg
MjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PbmUgb2YgdGhlIGJlc3QgZW52aXJvbm1lbnRzIEnigJl2ZSBzZWVu
IGluIGEgd2hpbGUgaGVyZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L0luZGlhbmFNQkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEluZGlhbmFNQkI8
L2E+LiBIb29zaWVycyBhcmUgdGhlIHJlYWwgZGVhbCB0aGlzIHNlYXNvbiBh
cyBhIHRydWUgdGl0bGUgY29udGVuZGVyLiBUaGUgSVUgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2lsZXJCYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBCb2lsZXJCYWxsPC9hPiBnYW1lcyBhcmUgZ29pbmcgdG8gYmUgbXVz
dC1zZWUgdGhpcyBzZWFzb24uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9BY3Ux
OXZjZkRCIj5odHRwczovL3QuY28vQWN1MTl2Y2ZEQjwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBBbmR5IEthdHogKEBUaGVBbmR5S2F0eikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9UaGVBbmR5S2F0ei9zdGF0dXMvMTU5ODE4MTU1ODE1ODI2
MjI3Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAxLCAyMDIyPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGlzIGd1eSBpcyBhbHdheXMgYnJpbmdpbmcgdGhlIGVuZXJneS4g
8J+UpTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVHJleUdhbGxvd2F5
MzI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRyZXlHYWxsb3dheTMyPC9hPiB4
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9pdWJiP3Ny
Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jaXViYjwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL25xWmFQc0U1NnEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv
bS9ucVphUHNFNTZxPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJpZyBUZW4gTmV0d29yayAo
QEJpZ1Rlbk5ldHdvcmspIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
QmlnVGVuTmV0d29yay9zdGF0dXMvMTU5ODE2MDkyNjU5MDc4MzQ4OD9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAxLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.
You can watch the show on
YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.