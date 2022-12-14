PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IZWFkIENvYWNoIEJ1cm5zIOKAkyB3ZSBsaWtlIHRoZSBzb3VuZCBv
ZiB0aGF0ISBDb25ncmF0dWxhdGlvbnMuIOKaoe+4jyA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vZU9XRG9iOWdIMiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2VPV0RvYjln
SDI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSW5kaWFuYSBGb290YmFsbCAoQEluZGlhbmFG
b290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRpYW5h
Rm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE2MDMyMDcyNjI2NTQzMTY1NDc/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTUsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BRzJHISEhIEJsZXNzZWQgdG8gaGF2ZSByZWNlaXZlZCBteSBmaXJz
dCBQNSBzY2hvbGFyc2hpcCBvZmZlciBmcm9tIEluZGlhbmEgVW5pdmVyc2l0
eSEhISEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KVUNPRkZyZW56
eT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASlVDT0ZGcmVuenk8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSnVDb0Zvb3RiYWxsQUNFP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKdUNvRm9vdGJhbGxBQ0U8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVEpDRk9PVEJBTEw/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QFRKQ0ZPT1RCQUxMPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vSFBWaXNXbUVySSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0hQVmlzV21Fckk8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgT3dlbiBPbHNlbiAoQG93ZW5vbHM3KSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL293ZW5vbHM3L3N0YXR1cy8xNjAzMDk3NjE5
ODY5NDA1MTg0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDE0LCAy
MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HcmVhdCBob21lIHZpc2l0IHdpdGggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFRlZTM0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBD
b2FjaFRlZTM0PC9hPiBhbmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9Db2FjaEFsbGVuSVU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoQWxs
ZW5JVTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRpYW5h
Rm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEluZGlhbmFGb290YmFs
bDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRpYW5hVG91
Z2g/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEluZGlhbmFUb3VnaDwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRpYW5hUml2YWxzP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBJbmRpYW5hUml2YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoQnJldzE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QENvYWNoQnJldzE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vX1pIU0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBfWkhT
Rm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmVj
cnVpdExvdWlzaWFuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSZWNydWl0TG91
aXNpYW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQkhvd2Fy
ZF8xMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQkhvd2FyZF8xMTwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0s1QlRCVXQxMmEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv
bS9LNUJUQlV0MTJhPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFKIOKAnFJlZOKAnSBUaG9t
YXMg8J+MnyAoQEFKVGhvbWFzMjcpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vQUpUaG9tYXMyNy9zdGF0dXMvMTYwMzA4NTYzODczOTI5NjI2MT9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAxNCwgMjAyMjwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JbiBnb29kIGNvbXBhbnkuIOKaqu+4j/CflLQgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvL2VJUVdCNFJGcngiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9lSVFXQjRS
RnJ4PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEluZGlhbmEgQmFza2V0YmFsbCAoQEluZGlh
bmFNQkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSW5kaWFuYU1C
Qi9zdGF0dXMvMTYwMzEwNTg4MjQzMDIxMDA0OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5EZWNlbWJlciAxNCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GdXR1cmUgaXMgYnJpZ2h0LCB5b3VuZyBtYW4hPGJyPjxicj5Ud28g
bW9yZSBBbGwtQW1lcmljYSBob25vcnMgZm9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vamF5bGlubHVjYXMxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBqYXlsaW5sdWNhczE8L2E+IPCfh7rwn4e4PC9wPiZtZGFzaDsgSW5kaWFu
YSBGb290YmFsbCAoQEluZGlhbmFGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRpYW5hRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE2MDMwNTg3
MTU1NzMyMzk4MTQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTQs
IDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.
You can watch the show on
YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.