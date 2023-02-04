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TheHoosier.com Preview: Alec, Kyler and Mason discuss Indiana-Purdue

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Mason Williams • TheHoosier
Staff Writer/Video Producer
@mvsonwilliams

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TheHoosier.com's Alec Lasley, Kyler Staley and Mason Williams sat down to discuss Indiana's matchup with No. 1 Purdue on Saturday afternoon.

Above is the full in-depth preview.

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