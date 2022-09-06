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The Hoosier daily: September 7th

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42

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Tweets of the day

Seen on TheHoosier.com

IU staff expected to visit 4-star Arrinten Page as recruitment winds down

In opener, IU offense showed it has the talent to be better than 2021

Charles Campbell awarded one of the Lou Groza 'Stars of the Week'

D.J. White, Don Fischer among IU Athletics Hall of Fame Class of 2022

Coach Q&A: Walt Bell, Chad Wilt recap Illinois win, look ahead to Idaho

Three-Point Stance: Arizona, impact freshmen, Sept. 1 graphics


Headlines

Game Notes: Idaho - IU Athletics

Anna Mozeleski Named Big Ten Freshman of the Week - IU Athletics

IU Athletics Hall Of Fame Class of 2022 Announced - IU Athletics

Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.

You can watch the show on YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.

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