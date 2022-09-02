PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgc3RhZ2UgaXMgc2V0LjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vaGFzaHRhZy9JVUZCP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij4jSVVGQjwvYT4gfCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0RFV0FMVHRvdWdoP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBERVdBTFR0
b3VnaDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3Q3NkIzZTFMY0MiPnBp
Yy50d2l0dGVyLmNvbS90NzZCM2UxTGNDPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEluZGlh
bmEgRm9vdGJhbGwgKEBJbmRpYW5hRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vSW5kaWFuYUZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNTY1NTE3
ODcwNDYwODA1MTIwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAy
LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GVCBsIEhvb3NpZXJzIHdpbiBhdCBob21lISA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vd1JnN2VPaDY5aCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3dSZzdlT2g2
OWg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSW5kaWFuYSBXb21lbiYjMzk7cyBTb2NjZXIg
KEBJbmRpYW5hV1NPQykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9J
bmRpYW5hV1NPQy9zdGF0dXMvMTU2NTUxODg2ODUyNDgxMDI0MD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HYW1lIFByZXZpZXc6IEluZGlhbmEgdnMuIElsbGlub2lzIC0gc3Rv
cnlsaW5lcywga2V5IHBsYXllcnMsIGhvdyB0byB3YXRjaC4gUHJldmlldyB2
aWEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9tdnNvbndpbGxpYW1z
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBtdnNvbndpbGxpYW1zPC9hPi4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRpYW5hUml2YWxzP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBJbmRpYW5hUml2YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvaXVmYj9zcmM9aGFzaCZhbXA7
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2l1ZmI8L2E+IDxicj48YnI+UHJldmll
dzo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vanc4SE9pUVhKRSI+aHR0cHM6Ly90
LmNvL2p3OEhPaVFYSkU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgS3lsZXIgU3RhbGV5IChA
a3lsZXJzdGFsZXkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20va3ls
ZXJzdGFsZXkvc3RhdHVzLzE1NjU2NzgwMTU2MzEyOTQ0NjY/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDIsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvaXVi
Yj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2l1YmI8L2E+
IGxpc3RlZCBhdCBOby4gMTIgaW4gdGhlIHByZXNlYXNvbiB0b3AtMjUuIDxi
cj48YnI+T2Ygbm90ZSAtLSBVTkMgKE5vLiAxKSwgS2Fuc2FzIChOby4gNyks
IEFyaXpvbmEgKE5vLiAxOSkgYWxsIGJpZy10aW1lIG5vbi1jb25mIGdhbWVz
LCBub3QgdGhhdCBpdCBuZWVkZWQgc3RhdGVkIGFnYWluLiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vVjY1NkxHRkNpOCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1Y2NTZMR0ZD
aTg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQWxlYyBMYXNsZXkgKEBhbGxhc2xleSkgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hbGxhc2xleS9zdGF0dXMvMTU2
NTM2OTI0MDEzMTA4NDI5MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1i
ZXIgMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Headlines
Hoosiers Score Three to Down Sycamores -
IU Athletics
Indiana Field Hockey Heads to California for a Three Game Slate -
IU Athletics
Opendorse Launches New NIL Marketplace for Hoosier Student-Athletes -
IU Athletics
Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.
You can watch the show on
YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.