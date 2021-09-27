The Hoosier Daily: September 27th

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.
Seen on The Hoosier
Tweets of the Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UZWFtIGJvbmRpbmcuIPCfj4jimIDvuI/wn42UIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9vYlJlM0VzT0M4Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vb2JSZTNF
c09DODwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBJbmRpYW5hIEJhc2tldGJhbGwgKEBJbmRp
YW5hTUJCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFN
QkIvc3RhdHVzLzE0NDIyMjYyMzc3Nzk0MTkxNDE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CMUcgcm9hZCB3aW4uIPCfkqogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L2ZqT0cxckVxV28iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9mak9HMXJFcVdvPC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IEluZGlhbmEgTWVuJiMzOTtzIFNvY2NlciAoQEluZGlhbmFN
U09DKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFNU09D
L3N0YXR1cy8xNDQyMjI5NTk3ODgyNDM3NjM1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5LZWVwIHRoYXQgYmFsbCwga2lkITxicj48YnI+Q29uZ3JhdHMgdG8g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9uaWNrX3dlc3QxNT9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Abmlja193ZXN0MTU8L2E+IG9uIGhpcyBmaXJz
dCBORkwgdG91Y2hkb3duLjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
aGFzaHRhZy9Qcm9JVT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+I1Byb0lVPC9hPjxicj48YnI+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby96
dVZ3bTZrQzVqIj5waWMudHdpdHRlci5jb20venVWd202a0M1ajwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBJbmRpYW5hIEZvb3RiYWxsIChASW5kaWFuYUZvb3RiYWxsKSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFGb290YmFsbC9z
dGF0dXMvMTQ0MjE5MjI3MDE1Mzg0Njc5Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db21lYmFjayB3aW4gZm9yIHRoZSBIb29zaWVycy4g4pyFIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9KS0dYa2Q5MzN3Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20v
SktHWGtkOTMzdzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBJbmRpYW5hIFdvbWVuJiMzOTtz
IFNvY2NlciAoQEluZGlhbmFXU09DKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0luZGlhbmFXU09DL3N0YXR1cy8xNDQyMjAxNDUxNTQ0MTU4MjEw
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNiwgMjAyMTwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JbmRpYW5hIHdpbnMuIOKaqu+4j/CflLQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL0RlWnJwM2JhSHYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9EZVpycDNiYUh2
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEluZGlhbmEgRmllbGQgSG9ja2V5IChASW5kaWFu
YUZIKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFGSC9z
dGF0dXMvMTQ0MjE5NjM4OTkyOTE3NzA5Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
Headlines
IUMT Sees Positive Results in Opening Tournament --
IU Athletics
IUVB Downed By Purdue --
IU Athletics
Indiana Women’s Tennis Completes Hoosier Classic --
IU Athletics
McDonald Lifts Indiana Over Michigan State, 1-0 --
IU Athletics
Indiana Beats Ball State Behind Strong Defensive Performance --
IU Athletics Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup
Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day.
MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.
TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) US Basketball Writers Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.
WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the
Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports. Jordan Hulls (@JordanHulls1) stops by as well.
THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) joins the show.
FRIDAY: Former IU Basketball player Verdell Jones (@Vj3_217) sitting in to finish out the week, Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB. Former IUBB player AJ Guyton (@ajguyton) joins the show as well.
You can now watch the show on
YouTube
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.