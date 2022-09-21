PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5LeWxlIFNjaHdhcmJlciB0aWVzIGl0ISBOZXZlciBhIGRvdWJ0ISA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vd3ZoNU01akJsRiI+cGljLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3d2aDVNNWpCbEY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQnJvZGVzIE1lZGlhIChA
QnJvZGVzTWVkaWEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQnJv
ZGVzTWVkaWEvc3RhdHVzLzE1NzI3Njg5NDkyMzgxMTIyNTc/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDIyLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7inYwgQkxPQ0tFRCDinYw8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL3RoZU9mZmljaWFsSlcyMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AdGhl
T2ZmaWNpYWxKVzIzPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vREVXQUxUdG91Z2g/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QERFV0FMVHRv
dWdoPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWlE1VnUzNTdVcyI+cGlj
LnR3aXR0ZXIuY29tL1pRNVZ1MzU3VXM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSW5kaWFu
YSBGb290YmFsbCAoQEluZGlhbmFGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRpYW5hRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE1NzE5Mzk1
OTg5ODAyNDM0NTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE5
LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4yMDI0IGZpdmUtc3RhciBhbmQgTm8uIDIgb3ZlcmFsbCBwcm9zcGVj
dCBGbG9yeSBCaWR1bmdhIGNvbnRpbnVlcyB0byBpbXByZXNzLiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RyYXZpc0dyYWZIb29wcz9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVHJhdmlzR3JhZkhvb3BzPC9hPiB3YXMgb24gaGFu
ZCB0byB0YWtlIGluIHNvbWUgYWN0aW9uIHRvZGF5LiBIZSB0b3NzZWQgaW4g
c29tZSBhZGRpdGlvbmFsIHRob3VnaHRzIG9uIGhpcyBnYW1lIGFuZCByaXNl
IG92ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2dGNVRIMHh3NWEiPmh0
dHBzOi8vdC5jby9nRjVUSDB4dzVhPC9hPi4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL2l1YmI/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPiNpdWJiPC9hPiA8YnI+PGJyPkRldGFpbHM6IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9mYVVXZ1NrMmtpIj5odHRwczovL3QuY28vZmFV
V2dTazJraTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0hPYmRsTzJqbGki
Pmh0dHBzOi8vdC5jby9IT2JkbE8yamxpPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFsZWMg
TGFzbGV5IChAYWxsYXNsZXkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vYWxsYXNsZXkvc3RhdHVzLzE1NzI3MDExNTk4MTg3NTYwOTY/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDIxLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Headlines
Indiana Softball Invites Alumni for Team 50 Celebration -
IU Athletics
Eleven Indiana Matchups Set For Big Ten Television Package -
IU Athletics
Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.
You can watch the show on
YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.