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The Hoosier daily: September 20th

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42

Tweets of the day, video of the day and headlines surrounding Indiana athletics.

Tweets of the day

Seen on TheHoosier.com

Early Look: Getting to know Cincinnati

Season Preview: Jordan Geronimo

Sources: Indiana to sell beer inside Assembly Hall at basketball games

Tom Allen - Monday media availability

Coach Q&A: Tom Allen Recaps WKU Win, Looks Ahead to Cincinnati

Indiana Football: Campbell Wins Big Ten Special Teams Player of the Week

Indiana Basketball: Hoosiers Listed as 'Final Four Darkhorse' this year

Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.

You can watch the show on YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.

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