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The Hoosier daily: September 14th

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42

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You can watch the show on YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.

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