The Hoosier Daily: October 3rd

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.
Seen on The Hoosier
Tweets of the Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaHJvdyB5b3VyIGhhbmRzIGluIHRoZSBhaXIgZm9yIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWlrZVdvb2Rzb25OQkE/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QE1pa2VXb29kc29uTkJBPC9hPi48YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvSG9vc2llckh5c3RlcmlhP3NyYz1o
YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jSG9vc2llckh5c3Rlcmlh
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUVlJMDd6RHVkTSI+cGljLnR3
aXR0ZXIuY29tL1FZSTA3ekR1ZE08L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSW5kaWFuYSBC
YXNrZXRiYWxsIChASW5kaWFuYU1CQikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9JbmRpYW5hTUJCL3N0YXR1cy8xNDQ0NDA4MjE1MTI3Njk1Mzcw
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMiwgMjAyMTwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Mb3ZlIGJlaW5nIGEgSG9vc2llcuKaqu+4j/CflLQuICA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUklQTE8/c3JjPWhhc2gm
YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNSSVBMTzwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL250UmNEMjAyQlQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9udFJj
RDIwMkJUPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFlhc2lyIFJvc2Vtb25kIChAQ29hY2hf
WWEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hfWWEvc3Rh
dHVzLzE0NDQ1MDg1NTMyNzI3Nzg3NTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
T2N0b2JlciAzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ccm90aGVycy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9J
c2lhaFRob21hcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASXNpYWhUaG9tYXM8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Ib29z
aWVySHlzdGVyaWE/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PiNIb29zaWVySHlzdGVyaWE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vSW5kaWFuYU1CQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASW5kaWFu
YU1CQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1R4YU4xTWRHaGMiPnBp
Yy50d2l0dGVyLmNvbS9UeGFOMU1kR2hjPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pa2Ug
V29vZHNvbiAoQE1pa2VXb29kc29uTkJBKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL01pa2VXb29kc29uTkJBL3N0YXR1cy8xNDQ0NDc1NzQyODg5
Mjc5NDkxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMywgMjAyMTwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MZXQgaXQgYmUga25vd24hPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9Jc2lhaFRob21hcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASXNpYWhU
aG9tYXM8L2E+IGlzIGhvbWUuIOKaqu+4j/CflLQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL3VLSTFMM3JDeW4iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS91S0kxTDNyQ3lu
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEluZGlhbmEgQmFza2V0YmFsbCAoQEluZGlhbmFN
QkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSW5kaWFuYU1CQi9z
dGF0dXMvMTQ0NDQxNTAxNTQ1MzQzMzg1Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5PY3RvYmVyIDIsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Zb3VyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh
Zy9Ib29zaWVySHlzdGVyaWE/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPiNIb29zaWVySHlzdGVyaWE8L2E+IER1bmsgQ29udGVzdCBDaGFt
cGlvbjo8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RyYXljZUphY2tz
b24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRyYXljZUphY2tzb248L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8xbmZCcjhCTGlQIj5waWMudHdpdHRlci5j
b20vMW5mQnI4QkxpUDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBJbmRpYW5hIEhvb3NpZXJz
IChASVVIb29zaWVycykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9J
VUhvb3NpZXJzL3N0YXR1cy8xNDQ0NDEzODExMjE0MjQxNzk1P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Zb3VyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh
Zy9Ib29zaWVySHlzdGVyaWE/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPiNIb29zaWVySHlzdGVyaWE8L2E+IFNraWxscyBDb21wZXRpdGlv
biBDaGFtcGlvbnM6PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9yb2Jw
aGluaXNlZTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHJvYnBoaW5pc2VlMTwv
YT4gKyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2tlbnppZWhvbG1l
c18/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGtlbnppZWhvbG1lc188L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9MNFpWNzJBSGtNIj5waWMudHdpdHRlci5j
b20vTDRaVjcyQUhrTTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBJbmRpYW5hIEhvb3NpZXJz
IChASVVIb29zaWVycykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9J
VUhvb3NpZXJzL3N0YXR1cy8xNDQ0NDExODQ0NDIxMjEwMTE2P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZWNvbWUgdG8gSW5kaWFuYSBCYXNrZXRiYWxsLiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28veWgxdDlYR3NoViI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3loMXQ5
WEdzaFY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSW5kaWFuYSBCYXNrZXRiYWxsIChASW5k
aWFuYU1CQikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRpYW5h
TUJCL3N0YXR1cy8xNDQ0Mzk5ODU3ODkzMDYwNjExP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
Headlines
Indiana Suffers Setback at No. 4 Penn State --
IU Athletics
IUVB and No. 14 Penn State Goes To Four Sets --
IU Athletics
‘Good To Be Home’ -- Hoosier Hysteria Like Never Before --
IU Athletics
Men’s Basketball Welcomes Fans Back with 2021 Hoosier Hysteria --
IU Athletics
IUWBB Makes Team Debut at 2021 Hoosier Hysteria --
IU Athletics Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup
Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day. Here is the regular weekly line-up.
MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.
TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) USBWA Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.
WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the
Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports and Bob Kravitz of the Athletic teams with HOF writer Rick Bozich from WDRB.com.
THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) and voice of the Pacers Chris Denari .
FRIDAY: Former IU Basketball player Verdell Jones returns in November (@Vj3_217) to finish out the week, Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB, Zach Osterman from the Indy Star
You can now watch the show on
YouTube
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.