The Hoosier Daily: October 28th

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.
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Headlines
Hoosiers Sharp in 4-0 Victory Over VCU --
IU Athletics
IUVB Tumbles Against No. 11 Minnesota --
IU Athletics
Quoted: Maryland --
IU Athletics
Grace Berger Selected To 2022 Cheryl Miller Award Preseason Watch List --
IU Athletics
Jackson-Davis Unanimously Picked for Preseason All-Big Ten Team --
IU Athletics Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup
Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day. Here is the regular weekly line-up.
MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.
TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) USBWA Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.
WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the
Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports and Bob Kravitz of the Athletic teams with HOF writer Rick Bozich from WDRB.com. THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) and voice of the Pacers Chris Denari .
FRIDAY: Former IU Basketball player Verdell Jones returns in November (@Vj3_217) to finish out the week, Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB, Zach Osterman from the Indy Star
You can now watch the show on
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