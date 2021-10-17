The Hoosier Daily: October 17th

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.
Seen on The Hoosier
Tweets of the Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaW5hbCA4IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby91dWZsdnFBUnJR
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vdXVmbHZxQVJyUTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBK
ZXJlbXkgRmVhcnMganIuIFRoZSBGbG9vciBHZW5lcmFsIChAamVyZW15X2Zl
YXJzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2plcmVteV9mZWFy
cy9zdGF0dXMvMTQ0OTM4NjMxMDk2MDEyODAwNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5PY3RvYmVyIDE2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9
Imx0ciI+8J+UtPCflLTimqrvuI/wn5S0PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL3RlYW1hZGlkYXM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiN0ZWFtYWRpZGFzPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9JVUZCP3NyYz1oYXNoJmFtcDty
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jSVVGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvLzFybnVpcXRCNWciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8xcm51aXF0QjVn
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEluZGlhbmEgRm9vdGJhbGwgKEBJbmRpYW5hRm9v
dGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSW5kaWFuYUZv
b3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNDQ5MzY5ODMyNzM5MjgyOTQ0P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvaXVi
YXNlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jaXViYXNl
PC9hPiB0b25pZ2h0Ojxicj48YnI+4q2Q77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20va3NjaHdhcmIxMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
a3NjaHdhcmIxMjwvYT4gKDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
aGFzaHRhZy9EaXJ0eVdhdGVyP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij4jRGlydHlXYXRlcjwvYT4gd29uLCBldmVuIHRoZSBBTENTIDEt
MSB3aXRoIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9B
c3Ryb3M/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNBc3Ry
b3M8L2E+KTogMS1mb3ItNCwgbGVhZG9mZiAyQiwgQkI8L3A+Jm1kYXNoOyBQ
cm8gQmFsbCBIb29zaWVycyAoQFByb0JhbGxIb29zaWVycykgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Qcm9CYWxsSG9vc2llcnMvc3RhdHVzLzE0
NDk1MzMyOTgxOTIxNDIzMzk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2Jl
ciAxNywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5ObyBzdG9wcGluZyBTdGVwaGVuIENhcnIg8J+YpCA8YnI+PGJyPkl0
JiMzOTtzIGEgMiBwb2ludCBnYW1lIGluIEJsb29taW5ndG9uLCBhcyA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFGb290YmFsbD9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASW5kaWFuYUZvb3RiYWxsPC9hPiB0cmFpbHMg
Tm8uIDEwIE1pY2hpZ2FuIFN0YXRlIHdpdGggMTAgbWluIHRvIGdvIGluIHRo
ZSA0dGguIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby91eVE1UWVKQlBwIj5waWMu
dHdpdHRlci5jb20vdXlRNVFlSkJQcDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBJbmRpYW5h
IE9uIEJUTiAoQEluZGlhbmFPbkJUTikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9JbmRpYW5hT25CVE4vc3RhdHVzLzE0NDk0NTM1Mjg4Mjk5MDY5
NTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAxNiwgMjAyMTwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGlzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSW5kaWFu
YUZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBJbmRpYW5hRm9vdGJh
bGw8L2E+IGRlZmVuc2Ug8J+YpCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSWtP
M1FxbXJJMyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0lrTzNRcW1ySTM8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgSW5kaWFuYSBPbiBCVE4gKEBJbmRpYW5hT25CVE4pIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSW5kaWFuYU9uQlROL3N0YXR1cy8xNDQ5
NDM4OTEyNDg1NjA1Mzc5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIg
MTYsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Headlines
No. 5/11 Hoosiers Break Three Pool Records, Defeat No. 24/16 Northwestern --
IU Athletics
Postgame Notes: vs No. 10 Michigan State --
IU Athletics
Postgame Quotes: vs No. 10 Michigan State --
IU Athletics
Indiana Drops Contest with No. 10/9 Michigan State --
IU Athletics
Hoosiers Head to Happy Valley --
IU Athletics Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup
Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day. Here is the regular weekly line-up.
MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.
TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) USBWA Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.
WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the
Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports and Bob Kravitz of the Athletic teams with HOF writer Rick Bozich from WDRB.com.
THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) and voice of the Pacers Chris Denari .
FRIDAY: Former IU Basketball player Verdell Jones returns in November (@Vj3_217) to finish out the week, Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB, Zach Osterman from the Indy Star
You can now watch the show on
YouTube
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.