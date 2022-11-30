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The Hoosier Daily: November 30th

Keegan Nickoson • TheHoosier
Staff Writer
@Knickoson42
In my senior year at Indiana studying Sports Media and Sports Journalism. I live for the most outlandish takes on the IU boards. Fat Dan's has the best food in Bloomington.

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Seen on TheHoosier:

UNC head coach Hubert Davis looks forward to Indiana matchup on Wednesday

Player Q&A: Trayce Jackson-Davis previews North Carolina

Opposing View: North Carolina Head Coach Hubert Davis previews IU-UNC

Mike Woodson provides injury updates ahead of North Carolina matchup

Coach Q&A: Mike Woodson previews North Carolina matchup

Indiana Football: QB Connor Bazelak enters transfer portal

Indiana racks up postseason honors

Tweets of the Day:

Other Headlines:

Indiana Wrestling Heads East for Garden State Grapple

Lucas Tabbed B1G Return Specialist of the Year, Six Others Named All-Big Ten

Indiana Basketball Game Notes – Game 7 vs. No. 18/15 North Carolina

Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.

You can watch the show on YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.


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