Seen on TheHoosier:
Tweets of the Day:
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BIGJhdHRsZSBvZiBibHVlIGJsb29kcy4g8J+PgCA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vbHBRTWQxSzU3RCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2xwUU1k
MUs1N0Q8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSW5kaWFuYSBCYXNrZXRiYWxsIChASW5k
aWFuYU1CQikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRpYW5h
TUJCL3N0YXR1cy8xNTk3NzgwOTMwNDIwMDk3MDI1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDMwLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MZWdlbmRzIGluIHRoZSBidWlsZGluZy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL3hkTndKVDgxQW8iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS94ZE53SlQ4MUFv
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEluZGlhbmEgQmFza2V0YmFsbCAoQEluZGlhbmFN
QkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSW5kaWFuYU1CQi9z
dGF0dXMvMTU5Nzc0MjU2NDM1ODM5Mzg1Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5Ob3ZlbWJlciAzMCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GYW1pbHkgZm9yZXZlci4g4pqq77iP8J+UtCA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vNGlMR0xnZFZtdiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzRpTEdMZ2RW
bXY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSW5kaWFuYSBCYXNrZXRiYWxsIChASW5kaWFu
YU1CQikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRpYW5hTUJC
L3N0YXR1cy8xNTk3NzQyNTg5ODI2MjAzNjQ4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPk5vdmVtYmVyIDMwLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaWPigJlkIHVwIHdpdGggQ29hY2ggV29vZHNvbiDwn46Z77iPIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9pTDNOdHloSEptIj5waWMudHdpdHRlci5j
b20vaUwzTnR5aEhKbTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOQ0FBIE1hcmNoIE1hZG5l
c3MgKEBNYXJjaE1hZG5lc3NNQkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vTWFyY2hNYWRuZXNzTUJCL3N0YXR1cy8xNTk3Njg0MDQzMzA2NjYz
OTM3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDI5LCAyMDIyPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UcmF5Y2VKYWNr
c29uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUcmF5Y2VKYWNrc29uPC9hPiBt
aWPigJlkIHVwIPCfjpnvuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0EwNUxu
Q0lTMGUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9BMDVMbkNJUzBlPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IE5DQUEgTWFyY2ggTWFkbmVzcyAoQE1hcmNoTWFkbmVzc01CQikgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NYXJjaE1hZG5lc3NNQkIvc3Rh
dHVzLzE1OTc2NjE1NDI4ODczNTg0NjQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
Tm92ZW1iZXIgMjksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7imqrvuI/imqrvuI/imqrvuI/imqrvuI/imqrvuI/imqrvuI/imqrv
uI/imqrvuI/imqrvuI/imqrvuI/imqrvuI88YnI+QmUgbG91ZC4gQmUgcHJv
dWQuIFdlYXIgd2hpdGUuPGJyPuKaqu+4j+Kaqu+4j+Kaqu+4j+Kaqu+4j+Ka
qu+4j+Kaqu+4j+Kaqu+4j+Kaqu+4j+Kaqu+4j+Kaqu+4j+Kaqu+4jyA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUVZTcTRrZXA4cyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L1FWU3E0a2VwOHM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSW5kaWFuYSBCYXNrZXRiYWxs
IChASW5kaWFuYU1CQikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9J
bmRpYW5hTUJCL3N0YXR1cy8xNTk3NjEwNTc4Mjg5NDk2MDY2P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDI5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Sb2RnZXJz4oCTRHdpZ2h0IFJldHVybiBTcGVjaWFsaXN0IG9mIHRo
ZSBZZWFyIPCfj4ggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qYXls
aW5sdWNhczE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGpheWxpbmx1Y2FzMTwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0ZWcldmWmJoSXMiPnBpYy50d2l0
dGVyLmNvbS9GVnJXZlpiaElzPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEluZGlhbmEgRm9v
dGJhbGwgKEBJbmRpYW5hRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vSW5kaWFuYUZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNTk3NjQ1OTc5MTc5
NjMwNTkzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDI5LCAyMDIy
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Other Headlines:
Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.
You can watch the show on
YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.