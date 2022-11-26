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The Hoosier Daily: November 26th

Alec Lasley • TheHoosier
Senior Writer
@allasley

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Seen on TheHoosier:

Opposing View: Mo Williams discusses 90-51 loss to Indiana

Coach Q&A: Mike Woodson recaps win over Jackson State

Player Q&A: Bates, Johnson discuss win over Jackson State

Postgame Wrap-up: Kyler and Keegan talk Indiana's win over Jackson State

Indiana looks to get healthy ahead of matchup with North Carolina

Tamar Bates' breakout game forecasts future success, for him and for IU

Opposing View: Purdue HC Jeff Brohm discusses Indiana matchup

Tweets of the day:

Other headlines:

No. 6 Indiana Pulls Past Auburn

Hoosiers Fall in Five-Set Heartbreaker to Maryland

Bates Sets New Career-Highs in 90-51 Victory Over Jackson State

Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.

You can watch the show on YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.

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