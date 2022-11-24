Tweets of the day, video of the day and headlines surrounding Indiana athletics.
Seen on TheHoosier:
Tweets of the day:
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QZXIgdGhlIEJUTiBicm9hZGNhc3QsIExpdHRsZSBSb2NrIHdpbGwg
YmUgc3RheWluZyBpbiBCbG9vbWluZ3RvbiB0b25pZ2h0IGFuZCBoYXZlIFRo
YW5rc2dpdmluZyBkaW5uZXIgd2l0aCBJbmRpYW5hIHRvbW9ycm93LiBQcmV0
dHkgY29vbC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn
L2l1YmI/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNpdWJi
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFsZWMgTGFzbGV5IChAYWxsYXNsZXkpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWxsYXNsZXkvc3RhdHVzLzE1OTU1
OTAyNzQzNjkzMzUyOTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIg
MjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaWtlIFdvb2Rzb24gc3BlbnQgb3ZlciAzMCB5ZWFycyBpbiB0aGUg
TkJBIGJlZm9yZSBtYWtpbmcgdGhlIGRlY2lzaW9uIHRvIGNvbWUgYmFjayB0
byBjb2xsZWdlIGFuZCBjb2FjaCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0luZGlhbmFNQkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEluZGlhbmFN
QkI8L2E+LjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTWlrZVdvb2Rz
b25OQkE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1pa2VXb29kc29uTkJBPC9h
PiBleHBsYWluZWQgd2h5IHRoZSB0aW1pbmcgd2FzIHJpZ2h0IHRvIENvYWNo
IEsgb24gdGhpcyB3ZWVrJiMzOTtzIGVwaXNvZGUgb2YgQmFza2V0YmFsbCAm
YW1wOyBCZXlvbmQuPGJyPjxicj5MaXN0ZW4gaGVyZSAtIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9qTnNUMXFTREZlIj5odHRwczovL3QuY28vak5zVDFxU0RG
ZTwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0R1a2VNQkI/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QER1a2VNQkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9YbE5QakJzVGM5Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vWGxOUGpCc1Rj
OTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb2xsZWdlIFNwb3J0cyBvbiBTaXJpdXNYTSAo
QFNYTUNvbGxlZ2UpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU1hN
Q29sbGVnZS9zdGF0dXMvMTU5NTU2Nzg3NTIwNDQ1NjQ0OD9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyNCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HcmF0ZWZ1bC4gVGhhbmtmdWwuIEJsZXNzZWQuIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9XS0kxM1JtS2h1Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vV0tJMTNS
bUtodTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWtlIFdvb2Rzb24gKEBNaWtlV29vZHNv
bk5CQSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NaWtlV29vZHNv
bk5CQS9zdGF0dXMvMTU5NTYwMzExNzQ1NzgyOTg4OT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyNCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PaCBteSwgUmFjZSBUaG9tcHNvbi4g8J+YsTxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vUmFjZVRob21wc29uMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5AUmFjZVRob21wc29uMTwvYT4geCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFNQkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QElu
ZGlhbmFNQkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9sWUxlTndkQjR6
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vbFlMZU53ZEI0ejwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBC
aWcgVGVuIE5ldHdvcmsgKEBCaWdUZW5OZXR3b3JrKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JpZ1Rlbk5ldHdvcmsvc3RhdHVzLzE1OTU1ODAy
Nzg4MzUwNTY2NDM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjQs
IDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5SdW4gaXQgdXAuIPCfkqg8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2pheWxpbmx1Y2FzMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AamF5bGlu
bHVjYXMxPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz
aHRhZy9JVUZCP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j
SVVGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2JhdFVNbGJPWGMiPnBp
Yy50d2l0dGVyLmNvbS9iYXRVTWxiT1hjPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEluZGlh
bmEgRm9vdGJhbGwgKEBJbmRpYW5hRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vSW5kaWFuYUZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNTk1NDUx
MDg2MjAyMTQ2ODE2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDIz
LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Other headlines:
Indiana Sports Beat Radio is the only daily radio show focusing on IU, the B1G, Colts, Pacers, IHSAA and more. A different co-host joins Jim Coyle for each episode along with our regular scheduled weekly guests listed below. And we always add a special guest each day. The players and playmakers. Coaches and anyone making it happen in the sports world. Here is the regular weekly line-up.
You can watch the show on
YouTube.com/c/IndianaSportsBeat.com or listen to any place you podcast. Also heard on WREF ESPN97.7 the Ref in Evansville, 89.1 WBRO in Marengo, WXVW 1450-Jeffersonville.
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.