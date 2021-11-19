 The Hoosier Daily: November 19th
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The Hoosier Daily: November 19th

Trevor Gersmehl • TheHoosier
Staff Writer
@trevorgersh

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.


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Seen on The Hoosier

Trey Galloway suffers broken wrist, to have surgery

Three keys to an Indiana win over Minnesota

Player Q&A: Kopp, Bates talk St. John's win + Louisiana preview

Behind Enemy Lines: Minnesota

Quick Hitters: Takeaways from IU's win over St. John's

Indiana Sports Beat 11/18/2021

Tweets of the Day

Headlines

No. 6/12 IUSD Sparkles to Open Invitational -- IU Athletics

Thursday Takeaways: Minnesota -- IU Athletics

IUVB Ends The 2021 Home Slate With No. 24 Illinois and Iowa -- IU Athletics

IU Eyes Minnesota With This Goal -- Eliminate the Bad -- IU Athletics

Postgame Quotes: Indiana vs. St. John's -- IU Athletics

Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup

Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day. Here is the regular weekly line-up.

MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.

TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) USBWA Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.

WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports and Bob Kravitz of the Athletic teams with HOF writer Rick Bozich from WDRB.com.

THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) and voice of the Pacers Chris Denari .

FRIDAY: Former IU Basketball player Verdell Jones returns in November (@Vj3_217) to finish out the week, Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB, Zach Osterman from the Indy Star

You can now watch the show on YouTube

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