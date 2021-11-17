 The Hoosier Daily: November 17th
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The Hoosier Daily: November 17th

Trevor Gersmehl • TheHoosier
Staff Writer
@trevorgersh

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.


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Seen on The Hoosier

Look: New Indiana commit Gabe Cupps gets shoutout from LeBron James

Video: Indiana commit Gabe Cupps highlights

The Fit: Gabe Cupps

2023 point guard Gabe Cupps details Indiana commitment

Rivals150 point guard Gabe Cupps announces commitment to Indiana

Indiana point guards set to face first big test of season

Early Look: Getting to know Minnesota

Player Q&A: Jackson-Davis, Johnson preview St John's

WATCH: Indiana head coach Mike Woodson previews St John's

Indiana Sports Beat 11/16/2021

Tweets of the Day

Headlines

No. 4/7 Indiana Downs Norfolk State -- IU Athletics

NOTES: Indiana, St. John’s Meet in Gavitt Games Matchup -- IU Athletics

Game Notes: Minnesota -- IU Athletics

#IUBB Media Availability - Nov. 16 -- IU Athletics

Hoosiers Take Step Forward in 2021 Season -- IU Athletics

Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup

Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day. Here is the regular weekly line-up.

MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.

TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) USBWA Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.

WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports and Bob Kravitz of the Athletic teams with HOF writer Rick Bozich from WDRB.com.

THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) and voice of the Pacers Chris Denari .

FRIDAY: Former IU Basketball player Verdell Jones returns in November (@Vj3_217) to finish out the week, Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB, Zach Osterman from the Indy Star

You can now watch the show on YouTube

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