The Hoosier Daily: May 5th

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.
Seen on The Hoosier
Tweets of the Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gcm9tIERleHRlciBEZW5uaXPigJkgSW5zdGFncmFtLiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvaXViYj9zcmM9aGFzaCZh
bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2l1YmI8L2E+IG1ha2VzIGhpcyBm
aW5hbCA2LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZk56T0lxSTRneSI+cGlj
LnR3aXR0ZXIuY29tL2ZOek9JcUk0Z3k8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgS2VlZ2Fu
IE5pY2tvc29uIChAS25pY2tvc29uNDIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vS25pY2tvc29uNDIvc3RhdHVzLzE1MjE5MTg3MzcyNTQ4NjI4
NTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JbmRpYW5hIGhhcyBleHRlbmRlZCBhbiBvZmZlciB0byBXb3JjZXN0
ZXIgQWNhZGVteSAoTUEpIDIwMjMgZm91ci1zdGFyIGZvcndhcmQgVEogUG93
ZXIgKDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVEpQb3dlcjE0P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUSlBvd2VyMTQ8L2E+KS4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL2l1YmI/c3JjPWhhc2gmYW1w
O3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNpdWJiPC9hPiA8YnI+PGJyPlByb2Zp
bGU6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9EUFZkajlMcG1rIj5odHRwczov
L3QuY28vRFBWZGo5THBtazwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1BR
V1VRMVVyeDUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9QUVdVUTFVcng1PC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IEFsZWMgTGFzbGV5IChAYWxsYXNsZXkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vYWxsYXNsZXkvc3RhdHVzLzE1MjE4NTMzMjUyNTk1
MDk3NjE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDQsIDIwMjI8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaGF0IGEgd2F5IHRvIGNlbGVicmF0ZSB5b3VyIDMwdGggYmlydGhk
YXkg8J+lszxicj48YnI+VmljIGhlbHBlZCB1cyBzZWFsIHRoZSB3aW4gd2l0
aCAxMCBwb2ludHMgaW4gdGhlIDR0aCwgMTkgb3ZlcmFsbCA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vNG8wbEtlQlNEWiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzRvMGxL
ZUJTRFo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWlhbWkgSEVBVCAoQE1pYW1pSEVBVCkg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NaWFtaUhFQVQvc3RhdHVz
LzE1MjIwNDMwODU4MjMyNDIyNDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5
IDUsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Mb3ZlIHRoZXNlIHNlbmlvcnMuIOKZpe+4jyA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vRWpGeGJNb3A1ZCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0VqRnhiTW9w
NWQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSW5kaWFuYSBTb2Z0YmFsbCAoQEluZGlhbmFT
QikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRpYW5hU0Ivc3Rh
dHVzLzE1MjIwMTE1NDY2Nzg5NjAxMjk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
TWF5IDUsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Headlines
Indiana Men’s Golf Headed to NCAA Palm Beach Gardens Regional
- IU Athletics
Brathwaite Earns Big Ten Men’s Track Athlete of the Week -
IU Athletics
Hoosiers Close Regular Season at Nebraska -
IU Athletics
‘Moving On’ – Tough-Minded Pyne Plays Beyond Freshman Status --
IU Athletics
Quarterback Group Deep in Potential --
IU Athletics
Indiana Sports Beat Present by the WOW Club and Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup
Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day. Here is the regular weekly line-up.
MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.
TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) USBWA Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.
WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the
Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports and Bob Kravitz of the Athletic teams with HOF writer Rick Bozich from WDRB.com. THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) and voice of the Pacers Chris Denari .
FRIDAY: Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB, Zach Osterman from the Indy Star
You can now watch the show on
YouTube
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.