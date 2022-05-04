The Hoosier Daily: May 4th

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.
Seen on The Hoosier
Tweets of the Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn5SlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQjFHTUJC
YWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCMUdNQkJhbGw8L2E+IGlzIHJl
bG9hZGluZyB3aXRoIHNvbWUgYmlndGltZSBpbmNvbWluZyB0YWxlbnQ8YnI+
PGJyPldoaWNoIGZyZXNobWVuIGFyZSB5b3UgbW9zdCBleGNpdGVkIHRvIHNl
ZSBpbiBhY3Rpb24gbmV4dCBzZWFzb24/IPCfkYcgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL2tPTE9HTUxaQmoiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9rT0xPR01MWkJq
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEZPWCBDb2xsZWdlIEhvb3BzIChAQ0JCb25GT1gp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ0JCb25GT1gvc3RhdHVz
LzE1MjE1NjUyNTk0NTAwMDM0NTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5
IDMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5SZWdpc3RyYXRpb24gaXMgbm93IExJVkUgZm9yIGZvciB0aGUgZmly
c3QgYW5udWFsIE1pa2UgV29vZHNvbiBCYXNrZXRiYWxsIENhbXAuIFNpZ24g
dXAgbm93OiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vV3U2aXpIeWNDMyI+aHR0
cHM6Ly90LmNvL1d1Nml6SHljQzM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by9sQkppa28ydXoyIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vbEJKaWtvMnV6MjwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBNaWtlIFdvb2Rzb24gKEBNaWtlV29vZHNvbk5CQSkgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NaWtlV29vZHNvbk5CQS9zdGF0
dXMvMTUyMTU5NjUxNjg3MTIwNDg2Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5N
YXkgMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PbiB0byBnYW1lIDLigKYgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2h4
OGtNWFNhNGciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9oeDhrTVhTYTRnPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IFZpY3RvciBPbGFkaXBvIChAVmljT2xhZGlwbykgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9WaWNPbGFkaXBvL3N0YXR1cy8xNTIxNjE0
MjQ0NDgzMTE3MDYwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAzLCAyMDIy
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BbmQgbG9va2llIGhlcmUtIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vbWF0dGhld19nb3Jza2k3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBt
YXR0aGV3X2dvcnNraTc8L2E+IGp1c3QgaGl0IGhpcyA377iP4oOjdGggSFIg
b2YgdGhlIHNlYXNvbi4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o
YXNodGFnL2l1YmFzZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+I2l1YmFzZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o
YXNodGFnL1Byb21vdGVHb3Jza2k/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPiNQcm9tb3RlR29yc2tpPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vb0QwaTJQUGJDSSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL29EMGkyUFBiQ0k8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgUHJvIEJhbGwgSG9vc2llcnMgKEBQcm9CYWxsSG9vc2ll
cnMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUHJvQmFsbEhvb3Np
ZXJzL3N0YXR1cy8xNTIxNjAwMjc5NTQ3OTc3NzI4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPk1heSAzLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvaXVi
YXNlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jaXViYXNl
PC9hPiBQaXRjaGVycyBHYW1lcyBTdGFydGVkIGluIE1MQiwgcGVyIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYmFzZWJhbGxfcmVmP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBiYXNlYmFsbF9yZWY8L2E+Ojxicj48YnI+MS4gQ2hy
aXMgUGV0ZXJzOiA0OTxicj4yLiBXaGl0ZXkgV2lsc2hlcmU6IDIzPGJyPjMu
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYXNsZWdlcnM/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGFzbGVnZXJzPC9hPio6IDY8YnI+VDQ6IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFydF9hdHRhY2tfa2lkP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBoYXJ0X2F0dGFja19raWQ8L2E+KiAmYW1wOyBN
aWtlIE1vZGFrOiAgMzxicj42OiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0pvbmF0aGFuU3RpZXZlcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASm9u
YXRoYW5TdGlldmVyPC9hPio6IDI8YnI+VDc6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vY2FsZWJfYmFyYWdhcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AY2FsZWJfYmFyYWdhcjwvYT4qLCBSYWxwaCBCcmlja25lciwgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TY290dEVmZnJvc3M/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QFNjb3R0RWZmcm9zczwvYT4qLCBSb24gS2VsbGVyLCBP
ZGllIFBvcnRlcjogMTxicj48YnI+KiBBY3RpdmU8L3A+Jm1kYXNoOyBQcm8g
QmFsbCBIb29zaWVycyAoQFByb0JhbGxIb29zaWVycykgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Qcm9CYWxsSG9vc2llcnMvc3RhdHVzLzE1MjE2
Mzc4NDIzNDIwOTY4OTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDMsIDIw
MjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Headlines
Terry Tallen Honored For His Philanthropic Efforts With Indiana University President’s Circle Laurel Pin
- IU Athletics
Gray Named Simon Skjodt Assembly Hall Public Address Announcer For IU Men’s And Women’s Basketball -
IU Athletics
Hoosiers Place Ninth at Big Ten Championship -
IU Athletics
Hoosiers Seventh After Opening Round --
IU Athletics
Walk-off Winner --
IU Athletics
Indiana Sports Beat Present by the WOW Club and Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup
Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day. Here is the regular weekly line-up.
MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.
TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) USBWA Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.
WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports and Bob Kravitz of the Athletic teams with HOF writer Rick Bozich from WDRB.com.
THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) and voice of the Pacers Chris Denari .
FRIDAY: Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB, Zach Osterman from the Indy Star
You can now watch the show on
YouTube
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.