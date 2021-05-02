 The Hoosier Daily: May 2nd
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The Hoosier Daily: May 2nd

Trevor Gersmehl • TheHoosier
Staff Writer
@trevorgersh

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.


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(IU Athletics)
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Several Hoosiers added to NFL rosters as Undrafted Free Agents

Johnson says it is a 'Dream Come True' to be drafted by Denver

Jamar Johnson selected by Denver Broncos in NFL Draft

Ranking the Contenders: Four-star DE Caden Curry

Saturday Recruit Watching - Run N' Slam

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Headlines

All Gas, No Brakes On Final Day Of B1G Indiana Invite #4/Billy Hayes Invite -- IU Athletics

Indiana Tallies 12 Runs in Victory Over Iowa -- IU Athletics

Jamar Johnson Selected by Broncos in Fifth Round of NFL Draft -- IU Athletics

No. 14 Indiana Takes Down No. 16 San Jose State in MPSF Tournament -- IU Athletics

No. 2 Indiana Men’s Soccer Match Notes -- IU Athletics

Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup

Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day.

MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.

TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) US Basketball Writers Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.

WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports. Jordan Hulls (@JordanHulls1) stops by as well.

THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) joins the show.

FRIDAY: Former IU Basketball player Verdell Jones (@Vj3_217) sitting in to finish out the week, Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB. Former IUBB player AJ Guyton (@ajguyton) joins the show as well.

You can now watch the show on YouTube

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