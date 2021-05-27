The Hoosier Daily: May 27th

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.
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Headlines
Stone Headed To Nationals and Two Qualify For Quarterfinal Races --
IU Athletics
Indiana-Western Kentucky to Kick at 8 PM on CBS Sports Network --
IU Athletics
Merchent Sets IU Freshman Program Record --
IU Athletics
WATCH: Coach Mercer Press Conference --
IU Athletics
Doyel: Mike Woodson’s honeymoon phase as IU coach could last a while.--
IndyStar Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup
Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day.
MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.
TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) US Basketball Writers Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.
WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the
Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports. Jordan Hulls (@JordanHulls1) stops by as well. THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) joins the show.
FRIDAY: Former IU Basketball player Verdell Jones (@Vj3_217) sitting in to finish out the week, Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB. Former IUBB player AJ Guyton (@ajguyton) joins the show as well.
You can now watch the show on
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