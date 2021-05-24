The Hoosier Daily: May 24th

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.
Seen on TheHoosier
Tweets of the Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIGp1c3Qgd2FudCB0byB0aGFuayBhbGwgb2YgbXkgc3VwcG9ydGVy
cyB0aGF0IGhhdmUgZm9sbG93ZWQgbWUgdGhyb3VnaG91dCBteSBjYXJlZXIg
YXQgSW5kaWFuYS4gSSBoYXZlIHRhbGtlZCBhIGxvdCB3aXRoIG15IGZhbWls
eSBhbmQgdGhlIFhhdmllciBjb2FjaGluZyBzdGFmZiBhbmQgSSBiZWxpZXZl
IGluIHdoYXQgdGhleSBhcmUgYnVpbGRpbmcgYW5kIGFsc28gdGhleSBiZWxp
ZXZlIGluIHdoYXQgSSBjYW4gZG8u8J+Zj/Cfj73wn5ONIzUxMyDimpTvuI88
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvdGVhbT9zcmM9
aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I3RlYW08L2E+IDEwMCA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRzlLcUo4cmtTRCI+cGljLnR3aXR0ZXIu
Y29tL0c5S3FKOHJrU0Q8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgcm9tZfCfj4Dwn5KtIChA
al9odW50ZXIzNSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qX2h1
bnRlcjM1L3N0YXR1cy8xMzk2NjA4ODY3NTMwOTQwNDE5P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPk1heSAyMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iaHQiIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvaXVi
YXNlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jaXViYXNl
PC9hPiB0b2RheTo8YnI+PGJyPuKavu+4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2tzY2h3YXJiMTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGtz
Y2h3YXJiMTI8L2E+ICg8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh
c2h0YWcvTkFUSVRVREU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPiNOQVRJVFVERTwvYT4pOiBIUiAoOCksIEJCPGJyPuKavu+4jyA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NhbGViX2JhcmFnYXI/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNhbGViX2JhcmFnYXI8L2E+ICg8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUmVzaWxpZW50U0Y/c3JjPWhh
c2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNSZXNpbGllbnRTRjwvYT4p
Ojxicj4xIElQLCAwIEgsIDAgUiwgMSBCQiwgMSBLPGJyPuKavu+4jyA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FzbGVnZXJzP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBhc2xlZ2VyczwvYT4gKDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9XZUJlbGlldmU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNXZUJlbGlldmU8L2E+KTo8YnI+MSBJUCwgMiBI
LCAwIFIsIDEgQkIsIDEgSzxicj7imr7vuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9DcmFpZ19ERUVEUz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
Q3JhaWdfREVFRFM8L2E+IChBQSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0JoYW1CYXJvbnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJoYW1CYXJv
bnM8L2E+KTogSCwgUkJJLCBCQjxicj7imr7vuI8gTHVrZSBNaWxsZXIgKEFB
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmVhZGluZ0ZpZ2h0aW5z
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSZWFkaW5nRmlnaHRpbnM8L2E+KTog
SDxicj48YnI+MS8yPC9wPiZtZGFzaDsgUHJvIEJhbGwgSG9vc2llcnMgKEBQ
cm9CYWxsSG9vc2llcnMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
UHJvQmFsbEhvb3NpZXJzL3N0YXR1cy8xMzk2NjM3NDU4MDcxMTYyODgwP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAyNCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaW5hbC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1JSY0NTaXUyaUYi
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9SUmNDU2l1MmlGPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IElu
ZGlhbmEgQmFzZWJhbGwgKEBJbmRpYW5hQmFzZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JbmRpYW5hQmFzZS9zdGF0dXMvMTM5NjYxMjQ3MDU2
ODA2Mjk4ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMjMsIDIwMjE8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGFua2Z1bCB0byByZWNlaXZlIGFuIG9mZmVyIHRvIFRIRSBJbmRp
YW5hIFVuaXZlcnNpdHkhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
T0xDb2FjaEhpbGxlcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AT0xDb2FjaEhp
bGxlcjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2d5ZHdKMXljRnUiPnBp
Yy50d2l0dGVyLmNvbS9neWR3SjF5Y0Z1PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEthY2kg
KEBLYWNpX01vcmVrYSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9L
YWNpX01vcmVrYS9zdGF0dXMvMTM5NjE2MzA3Nzg4ODk1ODQ4MD9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMjIsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GYW1pbHkuIEEgbGl0dGxlIGJpdCBvZiBjcmF6eSwgYSBsaXR0bGUg
Yml0IG9mIGxvdWQsIGFuZCBhIHdob2xlIGxvdCBvZiBsb3ZlLiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTEVPP3NyYz1oYXNoJmFt
cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTEVPPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQ2hhc2luZ0dyZWF0bmVzcz9zcmM9
aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0NoYXNpbmdHcmVhdG5l
c3M8L2E+PGJyPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZzFtM01Vdmp2NiI+
cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2cxbTNNVXZqdjY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29h
Y2ggS2V2aW4gV3JpZ2h0IChAQ29hY2hXcmlnaHRJVSkgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFdyaWdodElVL3N0YXR1cy8xMzk2NTcz
MzQwMzY2NzQxNTEyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAyMywgMjAy
MTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Headlines
Tamar Bates Earns Jordan Brand Classic Honor --
IU Athletics
Hoosiers Fall to Ohio State, 3-1 --
IU Athletics
Macciocchi, Richardson Flourishing for Hoosiers --
IU Athletics
Three Things: Hoosiers swept by Huskers --
Crimson Quarry Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup
Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day.
MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.
TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) US Basketball Writers Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.
WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the
Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports. Jordan Hulls (@JordanHulls1) stops by as well.
THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) joins the show.
FRIDAY: Former IU Basketball player Verdell Jones (@Vj3_217) sitting in to finish out the week, Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB. Former IUBB player AJ Guyton (@ajguyton) joins the show as well.
You can now watch the show on
YouTube
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.