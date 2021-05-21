The Hoosier Daily: May 21st

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.
Seen on TheHoosier
Tweets of the Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUg8J2Zm/CdmZ7wnZmj8J2ZlvCdmaEgaG9tZSBzdGFuZC4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3BrSzlsbWFtU1IiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv
bS9wa0s5bG1hbVNSPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEluZGlhbmEgQmFzZWJhbGwg
KEBJbmRpYW5hQmFzZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9J
bmRpYW5hQmFzZS9zdGF0dXMvMTM5NTU1MjQwNjkzNTY3NDg4Nz9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMjEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZWxjb21lISDimqrvuI/wn5S0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by8yUHRVMGFiWTN4Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vMlB0VTBhYlkzeDwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBJbmRpYW5hIEZvb3RiYWxsIChASW5kaWFuYUZvb3RiYWxs
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFGb290YmFs
bC9zdGF0dXMvMTM5NTQzOTI0NTI4NDgwNjY2MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5NYXkgMjAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5SdXRoIGRpZCBpdCBvbiBob3QgZG9ncyBhbmQgYmVlci48YnI+PGJy
Pkt5bGUgU2Nod2FyYmVyJiMzOTtzIGRvaW5nIGl0IG9uIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdHdpeD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
dHdpeDwvYT4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9rc2Nod2Fy
YjEyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBrc2Nod2FyYjEyPC9hPiAvLyA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvTkFUSVRVREU/
c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNOQVRJVFVERTwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL294anlEa0NGUU0iPnBpYy50d2l0
dGVyLmNvbS9veGp5RGtDRlFNPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFdhc2hpbmd0b24g
TmF0aW9uYWxzIChATmF0aW9uYWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL05hdGlvbmFscy9zdGF0dXMvMTM5NTQ1MDE1NDMwODc1MTM2Nz9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMjAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Tb3VyY2U6IEluZGlhbmEgd2lsbCBob3N0IE1lcnJpbWFjayBhcyBw
YXJ0IG9mIGl0cyAyMS0yMiBub24tY29uZmVyZW5jZSBzY2hlZHVsZS48L3A+
Jm1kYXNoOyBKb24gUm90aHN0ZWluIChASm9uUm90aHN0ZWluKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pvblJvdGhzdGVpbi9zdGF0dXMvMTM5
NTIwMDYyMTM2ODc3ODc1Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMjAs
IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4077iP4oOjIEhvb3NpZXJzIE5hbWVkIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vTkZDQW9yZz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATkZD
QW9yZzwvYT4gQWxsLVJlZ2lvbi4gPGJyPjxicj7wn5ODIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9ZcDhmc0RWTXA3Ij5odHRwczovL3QuY28vWXA4ZnNEVk1w
NzwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvSVVT
b2Z0YmFsbD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0lV
U29mdGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Mbm5YeVEzOTl4
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vTG5uWHlRMzk5eDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBJ
bmRpYW5hIFNvZnRiYWxsIChASW5kaWFuYVNCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0luZGlhbmFTQi9zdGF0dXMvMTM5NTQ0Njk2NzUzMTE1
NTQ1Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMjAsIDIwMjE8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QdXR0aW5nIGluIHRoZSB3b3JrIG9mZiB0aGUgZmllbGQuIPCfk5og
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzFIVmRjOE9YZ2QiPnBpYy50d2l0dGVy
LmNvbS8xSFZkYzhPWGdkPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEluZGlhbmEgU29mdGJh
bGwgKEBJbmRpYW5hU0IpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
SW5kaWFuYVNCL3N0YXR1cy8xMzk1NDMxNjE3Njk1NDY5NTczP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAyMCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
Headlines
Two Hoosiers Competing in PGA Championship --
IU Athletics
Running Back Stephen Carr Joins the Hoosiers --
IU Athletics
Hoosiers Earns 35 Entries Into NCAA East Preliminaries --
IU Athletics
NOTES: Indiana Hosts Nebraska, Ohio State in Big Ten Pod
-- IU Athletics
Doyel: Allen has IU sprinting toward a finish even he never imagined --
IndyStar Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup
Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day.
MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.
TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) US Basketball Writers Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.
WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the
Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports. Jordan Hulls (@JordanHulls1) stops by as well. THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) joins the show.
FRIDAY: Former IU Basketball player Verdell Jones (@Vj3_217) sitting in to finish out the week, Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB. Former IUBB player AJ Guyton (@ajguyton) joins the show as well.
You can now watch the show on
YouTube
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.