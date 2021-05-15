The Hoosier Daily: May 15th

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Headlines
CHAMPIONSHIP BOUND! No. 2 Indiana Upends No. 3 Pittsburgh --
IU Athletics
A Pair Of Big Ten Champions Caps Off First Day of B1G Championships --
IU Athletics
Goodin Throws No-Hitter, Hoosiers Top Terrapins in Game One of Series --
IU Athletics
IU's much-celebrated five-man 2018 recruiting class now down to one
-- IndyStar
IU soccer meets Pitt in the men's College Cup --
IndyStar Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup
Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day.
MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.
TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) US Basketball Writers Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.
WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the
Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports. Jordan Hulls (@JordanHulls1) stops by as well.
THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) joins the show.
FRIDAY: Former IU Basketball player Verdell Jones (@Vj3_217) sitting in to finish out the week, Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB. Former IUBB player AJ Guyton (@ajguyton) joins the show as well.
You can now watch the show on
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