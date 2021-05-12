 The Hoosier Daily: May 12th
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The Hoosier Daily: May 12th

Trevor Gersmehl • TheHoosier
Staff Writer
@trevorgersh

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.


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Seen on TheHoosier

Rivals150 forward Kyle Filipowski schedules Indiana official visit

Three-Point Stance: Big Ten players, transfer LBs, NIL

Video: Xavier Johnson discusses decision to join IU, Mike Woodson and more

Fort Wayne OL has Indiana down as his first visit

Michigan WR enjoys unofficial visit to Indiana

Tweets of the Day

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Headlines

Hoosier Trio Named to All-North Region Team-- IU Athletics

Grote, Kostbade Earn NCAA Postgraduate Scholarships -- IU Athletics

Leaving Its Mark -- IU Finds Its College Cup-Making Answer -- IU Athletics

Where is the IU Football recruiting momentum that was promised? -- IndyStar

Goodin and Norton Earn Big Ten Weekly Honors -- IU Athletics

Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup

Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day.

MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.

TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) US Basketball Writers Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.

WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports. Jordan Hulls (@JordanHulls1) stops by as well.

THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) joins the show.

FRIDAY: Former IU Basketball player Verdell Jones (@Vj3_217) sitting in to finish out the week, Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB. Former IUBB player AJ Guyton (@ajguyton) joins the show as well.

You can now watch the show on YouTube

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