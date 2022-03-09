 The Hoosier Daily: March 9th
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The Hoosier Daily: March 9th

Trevor Gersmehl • TheHoosier
Staff Writer
@trevorgersh

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Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.


(IU Athletics)
(IU Athletics)

Seen on The Hoosier

Indiana blanks Cincinnati 7-0

Race Thompson leaving door open for a potential return next season

Player Q&A: Trayce Jackson-Davis & Race Thompson preview Michigan

Trio of Hoosiers receive All-Big Ten honors

Coach Q&A: Mike Woodson previews Big Ten Tournament

After nearly a year, Victor Oladipo returns to floor for Miami Heat

2022 four-star RB Gi'Bran Payne requests release from LOI

Indiana Sports Beat 3/8/2022

Tweets of the Day

Headlines

Hoosiers Shutout Cincinnati - IU Athletics

Three Hoosiers Receive All-Big Ten Accolades - IU Athletics

#IUBB Media Availability – March 8 - IU Athletics

NOTES: Indiana Opens Big Ten Tournament Against Michigan - IU Athletics

Quoted: Spring Practice Two -- IU Athletics

Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup

Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day. Here is the regular weekly line-up.

MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.

TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) USBWA Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.

WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports and Bob Kravitz of the Athletic teams with HOF writer Rick Bozich from WDRB.com.

THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) and voice of the Pacers Chris Denari .

FRIDAY: Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB, Zach Osterman from the Indy Star

You can now watch the show on YouTube

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