The Hoosier Daily: March 2nd

Tweets of the day, video of the day, plus the latest headlines surrounding Indiana Athletics.
Seen on The Hoosier
Tweets of the Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaXJzdCBob21lIFcgb2YgdGhlIHNlYXNvbiDwn5mMIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9NeWV6cnpmb2NjIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vTXll
enJ6Zm9jYzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBJbmRpYW5hIEJhc2ViYWxsIChASW5k
aWFuYUJhc2UpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSW5kaWFu
YUJhc2Uvc3RhdHVzLzE0OTg4MTY5MjExMTM5NzI3NDQ/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaW5pbWl6ZSBzbGlwcyArIGZhbGxzIHdpdGggdGhlc2UgdGlwcyBm
cm9tIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQXRobGV0aWNvP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBdGhsZXRpY288L2E+LiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vNktGc052OXBBMyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzZLRnNO
djlwQTM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSW5kaWFuYSBIb29zaWVycyAoQElVSG9v
c2llcnMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSVVIb29zaWVy
cy9zdGF0dXMvMTQ5ODgwNDk1OTg3NzUxNzMyMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5NYXJjaCAxLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wnZeb8J2XsvCdl7nwnZe58J2XvCDwnZeg8J2XrvCdl7/wnZew8J2X
tSwgeW91IGJlYXV0aWZ1bCBtb250aC4g8J+YjTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vVGhlQW5keUthdHo/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QFRoZUFuZHlLYXR6PC9hPiBoYXMgaGlzIGxhdGVzdCDwnZem8J2XsvCdl7Lw
nZexIPCdl5XwnZe88J2XrvCdl7/wnZexIGxlc3MgdGhhbiB0d28gd2Vla3Mg
ZnJvbSBTZWxlY3Rpb24gU3VuZGF5LCBhbmQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9JbmRpYW5hTUJCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBJ
bmRpYW5hTUJCPC9hPiBoYXMgcmUtZW50ZXJlZCB0aGUgY2hhdC4g8J+Tijxi
cj48YnI+8J+TjSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0F1dG9P
d25lcnNJbnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEF1dG9Pd25lcnNJbnM8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9RUmZ6MVNJVG9PIj5waWMudHdp
dHRlci5jb20vUVJmejFTSVRvTzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCaWcgVGVuIE5l
dHdvcmsgKEBCaWdUZW5OZXR3b3JrKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0JpZ1Rlbk5ldHdvcmsvc3RhdHVzLzE0OTg4MDAyNTAzOTU1NDU2
MDU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMSwgMjAyMjwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JdCYjMzk7cyBNYXJjaCwgYW5kIHRoYXQgb25seSBtZWFucyBvbmUg
dGhpbmc6IEl0JiMzOTtzIPCdk73wnZO48J2TvvCdk7vwnZO38J2TrvCdlIIg
8J2TvfCdk7LwnZO28J2TriEg8J+PgDxicj48YnI+VGhlIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQjFHd2JiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBCMUd3YmJhbGw8L2E+IFRvdXJuYW1lbnQga2lja3Mgb2ZmIHRvbW9y
cm93Ljxicj48YnI+V2hvJiMzOTtzIHlvdXIgcGljayB0byB0YWtlIGhvbWUg
dGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9CMUdX
QkJhbGw/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNCMUdX
QkJhbGw8L2E+IPCfj4Y/IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9BcGpVYWR2
eFk3Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vQXBqVWFkdnhZNzwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBCaWcgVGVuIE5ldHdvcmsgKEBCaWdUZW5OZXR3b3JrKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JpZ1Rlbk5ldHdvcmsvc3RhdHVzLzE0OTg3
ODQ3NjQ4OTUwNTU4ODI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMSwg
MjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ib3BlZnVsbHkgdGhlc2UgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9CMUdNQkJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEIxR01CQmFs
bDwvYT4gc3RhcnMgZG9uJiMzOTt0IGhhdmUgdG8gcnVuIGluIHByYWN0aWNl
IGFmdGVyIHRoaXMgcG9zdCDwn5isPGJyPjxicj5XZSBhc2tlZCB0aGVtIHRv
IPCdkbDwnZKO8J2SivCdkpXwnZKC8J2SlfCdkoYg8J2Ru/CdkonwnZKG8J2S
ivCdkpMg8J2Rr/CdkobwnZKC8J2ShSDwnZGq8J2SkPCdkoLwnZKE8J2SifCd
kobwnZKUIHdoZW4gdGhleSYjMzk7cmUgbWFkIGF0IHRoZW0sIGFuZCB0aGUg
cmVzdWx0cyBhcmUgc3BvdCBvbiDwn5iCIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by8zOEx2UkhkQkdrIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vMzhMdlJIZEJHazwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBCaWcgVGVuIE5ldHdvcmsgKEBCaWdUZW5OZXR3b3JrKSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JpZ1Rlbk5ldHdvcmsvc3Rh
dHVzLzE0OTg3NDIwMjM0NTY3OTY2NzQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
TWFyY2ggMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BbGwtQjFHIEQ6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9nOUNGYWZI
MkREIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vZzlDRmFmSDJERDwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBCaWcgVGVuIE5ldHdvcmsgKEBCaWdUZW5OZXR3b3JrKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JpZ1Rlbk5ldHdvcmsvc3RhdHVzLzE0OTg3
MjA4MzgxNjE1MTA0MDI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMSwg
MjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Headlines
Baseball Surges Past Miami (Ohio) -
IU Athletics
NOTES: Indiana Hosts Rutgers on Senior Night -
IU Athletics
Five Earn All-Big Ten Honors; Cardaño-Hillary Named All-Defensive Team -
IU Athletics
#IUBB Media Availability – March 1 -
IU Athletics Indiana Sports Beat Present by Andy Mohr Honda of Bloomington Lineup
Indiana Sports Beat is the only daily radio show focusing on IU & the B1G. Each day a different co-host will join Jim Coyle for each episode along with guests each day. Here is the regular weekly line-up.
MONDAY: Former Hoosier Charlie Miller (@ATTACKbball) co-hosts, Don Fisher, the voice of the Indiana Hoosiers, returns for his weekly appearance.
TUESDAY: Kevin Brockway (@KevinBrockwayG1) of CNHI Sports Indiana sits in. Mike DeCourcy (@tsnmike) USBWA Hall of Famer, senior writer for The Sporting News, FOX & BTN studio contributor is on. Chronic Hoosier (@ChronicHoosier) also brings his sensible musings to the show as well.
WEDNESDAY: Dylan Sinn (@DylanSinn) from the Fort Wayne Journal Gazette is with us. Kyle Neddenriep (@KyleNeddenriep) from The Indy Star joins to discuss Indiana HS sports and Bob Kravitz of the Athletic teams with HOF writer Rick Bozich from WDRB.com.
THURSDAY: Episodes on Thursdays will feature Dustin Schutte (@SchutteCFB) of the Saturday Tradition. The voice of the Colts, Matt Taylor (@MayTayColts) and voice of the Pacers Chris Denari .
FRIDAY: Alec Lasley (@allasley) from Thehoosier.com updates on IUBB, Zach Osterman from the Indy Star
You can now watch the show on
YouTube
----
•
Talk about it inside The Hoops Forum or The Football Forum
•
Subscribe to our podcast on iTunes
• Follow us on Twitter:
@IndianaRivals
• Like us on
Facebook.